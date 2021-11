Equipe de France: "Giroud sait", la mise au point de Deschamps sur sa situation en équipe de France

Interrogé sur le cas Olivier Giroud en conférence de presse, avant les deux matches des Bleus face au Kazakhstan et en Finlande pour les éliminatoires du Mondial 2022, Didier Deschamps a assuré qu'il n'y avait pas de non-dit avec l'attaquant de l'AC Milan.

On n’a plus revu Olivier Giroud porter le maillot de l’équipe de France depuis l’Euro 2021. Cinq mois, une éternité pour le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, 46 buts en 110 sélections avec la tunique tricolore. A 35 ans, le buteur n’entre actuellement plus dans les plans de Didier Deschamps, qui a formé depuis un groupe de joueurs vainqueur de la Ligue des nations, et mais peu convaincant lors des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 (1 victoire, 2 nuls).

Si le principal intéressé a assuré samedi ne pas avoir lâché le morceau quant à un avenir en équipe de France ("Je me suis toujours battu, encore plus dos au mur. Alors, je ne vais pas dire que je n’y crois plus (...) J’ai la foi, toujours cette force de caractère et l’envie de me dépasser"), Deschamps a été questionné sur cette prise de parole de Giroud, en marge des deux prochains matches qualificatifs pour le Mondial 2022 contre le Kazakhstan (13 novembre) et la Finlande (16 novembre).

Giroud a toujours clamé ne pas avoir eu de justification de la part de Deschamps

S’est-il tiré une balle dans le pied en s’exprimant de la sorte? "Non, chacun est libre de s’exprimer sur sa situation et de livrer son ressenti, son avis par rapport à sa propre situation. Le plus important pour moi, ce sont les discussions que j’ai en direct avec les joueurs. Et Olivier sait", a lâché le sélectionneur, lundi en conférence de presse.

Performant avec l’AC Milan, où il cumule du temps de jeu et une efficacité plus que correcte (4 buts en 11 rencontres, toutes compétitions confondues), Olivier Giroud a toujours clamé ne pas avoir eu de véritable explication de la part de son sélectionneur au sujet de ses absences récentes dans le groupe France. Protégé par Deschamps durant de longues années, qui lui a fait confiance malgré un temps de jeu en club parfois famélique à Arsenal puis Chelsea, Giroud semble s’éloigner tous les jours un peu plus des Bleus.