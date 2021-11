Real-Shakhtar: De Zerbi réclame le Ballon d’or pour Benzema

Auteur d’un doublé lors de la victoire du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk (2-1), Karim Benzema a un peu plus impressionné Roberto De Zerbi, entraîneur italien de l’équipe ukrainienne, qui voit un Ballon d’or en puissance.

Un partisan de plus pour Karim Benzema. Roberto De Zerbi, entraîneur du Shakhtar Donetsk, a étalé son admiration pour l’attaquant français, mercredi après la victoire du Real Madrid contre son équipe (2-1) en Ligue des champions. "KB9" a inscrit un doublé, dont le millième but du Real Madrid dans la compétition. De quoi entrer un peu plus dans la légende du club, et viser la récompense individuelle ultime? De Zerbi vote en sa faveur pour le Ballon d’or.

"C'est l'attaquant le plus fort du monde en ce moment"

"Je n'ai pas attendu aujourd’hui pour le voir (le talent de Benzema, ndlr), a-t-il confié à l’issue de la rencontre. C'est un Ballon d'or, c'est l'attaquant le plus fort du monde en ce moment."

Un hommage fort pour l’ancien Lyonnais et une exception de la part de De Zerbi qui s’est refusé à s’épancher davantage sur la performance des autres joueurs madrilènes en vue, comme Vinicius. "Je ne vais pas entrer dans la maison de Carlo (Ancelotti, ndlr), c'est la sienne, a-t-il déclaré. Mais Madrid est une équipe solide. Nous avons joué avec de la personnalité. Les joueurs méritent des applaudissements à notre retour parce que nous avons joué un grand match sur une grande scène."

Comme De Zerbi, le public du stade Santiago-Bernabeu a réservé une ovation au moment de son remplacement à la 79e minute de jeu. "C'est juste un coup, et un peu de fatigue, a expliqué le joueur justifier sa sortie au micro de beIN Sports. Il y a encore des matchs, il faut savoir laisser sa place." "Fier de mon équipe et de continuer à écrire l’histoire de mon club", a-t-il ajouté dans un message sur Instagram. Les votes pour le lauréat 2021 du Ballon d’or sont clos depuis le 25 octobre. Le verdict sera connu le 29 novembre.