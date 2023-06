Equipe de France: "Donner de la voix, c’est naturel", Konaté se plait en leader de la défense

Ibrahima Konaté a abordé la question de son leadership au sein de l'équipe de France ce mardi lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Le défenseur de Liverpool et des Bleus estime avoir les qualités naturelles pour faire partie des tauliers du vestiaire tricolore.

Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ayant mis un terme à leur carrière internationale, l'équipe de France se cherche de nouveaux cadres en défense. Si Mike Maignan a les préférences de Didier Deschamps dans les buts, la charnière centrale Upamecano-Konaté s'installe progressivement. Avant les matchs contre Gibraltar et la Grèce (les 16 et 19 juin) lors des éliminatoires de l'Euro 2024, Ibrahima Konaté a assuré ce mardi qu'il se sentait prêt à assumer ce statut de taulier chez les Bleus.

"C’est vrai que j’ai ce côté leadership depuis ma jeunesse dans le football et je l’ai toujours eu. Je pense que c’est naturel, a expliqué le défenseur axial de 24 ans au micro de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme. C’est aussi quelque chose qui peut s’apprendre mais c’est difficile. Quand ce n’est pas naturel, cela n’a pas le même impact sur les joueurs."

Entretien avec Ibrahima Konaté, défenseur des Bleus avec Fabrice Hawkins – 13/06 11:04

Konaté révèle "le vrai leader" de Liverpool

Après quatre ans à Leipzig où il s'est illustré en Bundesliga, 'Ibou' Konaté a rejoint Liverpool pendant l'été 2021. Auteur d'une belle saison avec les Reds, le Français formé à Sochaux a gagné sa place au côté de Virgil Van Dijk et a continué de donner de la voix malgré la barrière de la langue anglaise.

"J’ai la chance de pouvoir parler français ici (en équipe de France, contrairement à Liverpool). Donner de la voix, c’est naturel et je pense que cela aide toute l’équipe, cela donne une certaine confiance, a encore estimé Ibrahima Konaté. J’ai la chance d’avoir cette qualité, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je suis aussi un rapprocheur. C’est tout ça qui fait ma force en dehors et sur le terrain."

Et le Frenchie de Liverpool de souligner le rôle joué par une figure emblématique des Reds et de la Premier League: "J’ai aussi eu la chance d’être avec James Milner, qui nous quitte cette saison. Lui, c’était vraiment le leader, le big boss. Je n’ai jamais vu cela de ma vie, c’était incroyable! J’ai beaucoup appris de lui. En Angleterre, j’aimerais avoir ce côté leader, mais il y a la barrière de la langue… Parfois, j’ai envie de dire des phrases mais mon anglais n’est pas assez parfait pour sortir certaines phrases au bon moment. Alors que lui (Milner), parfois il te sort des phases, il est à côté de moi et je me dis… (il coupe) bref, je ne vais pas dire le mot! (rires)"

Comment Konaté compte faire évoluer son leadership

Du haut de ses 24 ans et avec son nouveau statut chez les Bleus et du côté de Liverpool, Ibrahima Konaté compte bien embrasser ce rôle de cadre du vestiaire. Le central sait comment progresser et avoir de l'impact sur ses coéquipiers.

"Après, ça va, je maîtrise quand même un peu la langue donc j’arrive à parler à mes coéquipiers, a enchaîné le protégé de Jürgen Klopp sur les bords de la Mersey. Mais avoir ce côté leader dans le vestiaire où tu réunis tout le groupe en disant des mots forts, c’est le prochain objectif que j’aimerais atteindre la saison prochaine."