Equipe de France: Giroud encore écarté, des retours... les tendances de la liste de Deschamps

Didier Deschamps annoncera ce jeudi (14h) sa liste des Bleus retenus pour la phase finale de la Ligue des Nations début octobre. Olivier Giroud ne devrait toujours pas faire son retour chez les Bleus.

Rendez-vous ce jeudi à partir de 14h pour connaître la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour la phase finale de la Ligue des Nations. Les Bleus affronteront la Belgique à Turin le 7 octobre en demi-finale. Le match pour la troisième place et la finale auront lieu le 10 octobre à Turin et Milan, face à l'Espagne ou l'Italie.

Giroud ne devrait pas être rappelé

Si Deschamps et son staff sont en pleine réflexion sur le cas N'Golo Kanté, qui vient d'être testé positif au coronavirus, cette liste pour le "Final 4" de la Ligue des Nations ne devrait pas enregistrer de surprise comme la précédente, même si le nom de Christopher Nkunku a été évoqué ces derniers jours au regard de son bon début de saison avec le RB Leipzig. Le sélectionneur a semble-t-il très envie de renouveler sa confiance aux jeunes appelés en septembre et qui ont donné satisfaction comme Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby. Deschamps pourrait s'appuyer sur un groupe de 23 joueurs voire 24 si Kanté fait partie de la liste dans la mesure où après son isolement de dix jours, il pourrait être apte à jouer pour la finale ou la petite finale.

Sa présence, en restant sur une liste de 23 joueurs, ne permettrait pas à Jordan Veretout d’être à nouveau appelé. Deschamps enregistre par ailleurs le retour de deux champions du monde : les défenseurs du Bayern Munich Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Au milieu, pas de Corentin Tolisso. Il n’a pas repris l’entraînement depuis sa blessure au mollet survenue avec les Bleus le 1er septembre à Clairefontaine. Adrien Rabiot, arrivé en cours de rassemblement le mois dernier, sera bien présent. En revanche, Olivier Giroud ne devrait toujours pas faire son retour.

L'interrogation Mandanda

Quid de la situation de Steve Mandanda, devenu troisième dans la hiérarchie des gardiens de l’équipe de France lors de la précédente liste et qui a été mis sur le banc par Jorge Sampaoli à Marseille depuis cinq matchs toutes compétitions confondues ? Sera-t-il convoqué ? Kingsley Coman sera lui absent après son opération du cœur pour arythmie cardiaque. Il devrait reprendre l’entraînement pendant la trêve avec le Bayern.

Pour l’anecdote, deux frères pourraient être sélectionnés en même temps : Lucas et Théo Hernandez. C’est rare et s’ils venaient à joueur ensemble contre la Belgique, il faudrait se replonger dans les livres d'histoire. Les frères Patrick et Hervé Revelli de Saint-Etienne avaient joué deux matchs ensemble en sélection : le 21/11/1973 contre le Danemark (3–0) et le 23/03/1974 contre la Roumanie (1-0).