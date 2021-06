Equipe de France: Griezmann prend la pose pour Balmain avec un look osé

Le marque de haute couture française Balmain profite de l’Euro pour mettre en avant des clichés d’Antoine Griezmann en tenue étonnante. Le numéro 7 de l’équipe de France fait la une du magazine À Part, habillé en veste à épaulettes XXL et col roulé.

Antoine Griezmann continue de surprendre son monde par un look toujours plus détonnant. Lundi, le magazine de mode À Part affichera l’attaquant des Bleus sur sa une, dévoilée sur Instagram, habillé par la maison de haute couture française Balmain. ‘Grizou’ prend la pose un blazer blanc à épaulettes XXL sur le dos ainsi qu’un col roulé à motifs. Des clichés rapidement repris par la marque sur les réseaux sociaux.

Des couleurs et des choix pour "s'amuser"

Fondateur du magazine À Part, Pascal Paché se confie dans les colonnes de Madame Figaro sur les échanges qu’il a pu avoir avec le joueur de l’équipe de France: "Antoine Griezmann m'expliquait que dans le foot, on met toujours une veste Ami et un beau pantalon aux sportifs en représentation, que ce soit dans les magazines ou lors des remises de prix, et que finalement on ne s'amuse pas beaucoup."

D’autres photos sont dévoilées: le joueur est vu avec "un trench lavande, un pull sans manche crocheté porté avec une chemise rose et un short court" selon le décryptage du site spécialisé. Jugez plutôt.

"Une proposition qui donne dans l'expérimentation"

Une prise de risque osée et appréciée par ses proches ("sa femme et sa sœur Maud ont adoré", précise le magazine), notamment par un choix de couleurs assumé, selon Paché: "On est partis du fait qu'il adore les couleurs et qu'il porte beaucoup de rose et de violet. Puis, on a été à la recherche d'une proposition qui s'amuse et donne dans l'expérimentation."

Antoine Griezmann disputera, dans une tenue un peu plus confortable, le deuxième match des Bleus face à la Hongrie ce samedi (15h) après avoir mis l’Allemagne à terre lors de la première journée (1-0). Avec l’opportunité de valider la qualification pour les huitièmes de finale et de briller, cette fois-ci sur le terrain.