Equipe de France: “Il y a un monde d’écart” entre Henry et Giroud, estime Rothen après le 51e but du Milanais en Bleu

Olivier Giroud est un peu plus entré dans la légende en revenant à hauteur de Thierry Henry en tête du classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France (51 réalisations). S’il tire son chapeau à l’actuel buteur de l’AC Milan pour sa carrière, Jérôme Rothen estime cependant que les deux joueurs ne vont absolument pas laisser la même trace dans l’histoire.

Olivier Giroud est-il l’égal de Thierry Henry en équipe de France ? Si l’on se fie aux chiffres, le constat est implacable: depuis ce mardi soir et son doublé contre l’Australie (4-1), ses 50e et 51e buts en Bleu, l’attaquant de l’AC Milan a fait aussi bien que le champion du monde 1998 en revenant à sa hauteur en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Mais, dans le ressenti de certains amoureux de la sélection tricolore, la donne peut être bien différente.

"Si on parle des chiffres, bien sûr que c’est l'égal. Mais ils n’ont pas laissé la même trace, ce n'est pas le même type de joueur, a tranché Jérôme Rothen ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC. Ce n’est pas faire injure à Olivier. Ses 51 buts, il ne les a pas volés, et j’espère qu’il en marquera d’autres. Mais après, on ne peut pas comparer les deux joueurs."

Rothen: "Je regarde le football pour voir des joueurs comme Henry, moins comme Giroud"

“Il y a un monde d’écart entre les deux joueurs: techniquement, l’importance qu’ils avaient dans leur club, la façon de jouer…, a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport. Thierry est champion du monde comme Olivier, et aussi champion d’Europe. Thierry était un joueur fabuleux, il fait partie des très très grands joueurs français. Je ne dis pas qu’Olivier ne l’est pas, car les chiffres sont ahurissants, mais c’est difficile de comparer. Je regarde le football pour voir des joueurs comme Thierry Henry, moins comme Olivier Giroud… même s’il en faut des joueurs comme Olivier Giroud!"

En terme de statistiques, Olivier Giroud affiche un meilleur rendement que son prédécesseur sur le front de l’attaque tricolore, avec une moyenne de 0,44 but par match (contre 0,41 but par match pour Henry). Surtout, l’ancien joueur de Montpellier a encore l’occasion d’améliorer ce total. Et ce dès samedi contre le Danemark (17h), pour le deuxième match de poule des Bleus dans cette Coupe du monde ?