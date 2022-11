Equipe de France: "Ils sont pleutres", Sandrine Rousseau pointe le manque de "courage" des Bleus au Qatar

Sandrine Rousseau a fustigé ce lundi le manque d'implication politique de la part des joueurs de l'équipe de France lors du Mondial 2022. La députée écolo a regretté leur absence de soutien à la communauté LGBT+ pendant la Coupe du monde au Qatar.

Capitaine des Bleus lors du Mondial 2022, Hugo Lloris a confirmé à plusieurs reprises son intention de ne pas porter le brassard arc-en-ciel 'One Love' afin de ne pas heurter l'hôte qatarien. Afin d'exprimer leur soutien à la cause LGBT+ et à la défense des droits de l'homme, les joueurs de l'équipe de France ont rédigé une lettre pour rappeler leurs engagements contre les discriminations et annoncer des aides financières. Une position qui leur a valu ce lundi les critiques acerbes de Sandrine Rousseau. Interrogée sur le doublé de Kylian Mbappé face au Danemark (2-1), la députée écologiste de la 9e circonscription de Paris a expliqué ne pas avoir regardé le match.

"[Avez-vous vu le doublé de Kylian Mbappé?] Ah pas du tout, a lancé Rousseau auprès de France Info. Pas du tout. [Boycott ou manque d'intérêt pour le foot?] Cela ce serait passé dans un autre pays, j'aurais regardé. Bien que je ne suis pas fan de foot, je regarde les matchs de l'équipe de France en général. Mais là, cette fois-ci, je ne les regarde pas. Oui, c'est un boycott, bien sûr."

"L'équipe de France ne fait pas preuve de courage"

A l'inverse des Bleus, certaines sélections comme le Danemark ou l'Allemagne ont clairement exprimé leur défiance vis-à-vis du Qatar à cause du traitement des homosexuels ou des travailleurs migrants dans le pays du Golfe.

"Je pense que cette équipe de France est la plus... parmi celles qui manquent le plus de courage en l'occurence, a enchaîné l'ancienne candidate à la primaire des Verts lors de la présidentielle 2022. [Ils sont pleutres?] Ils sont pleutres. En tout cas, l'équipe de France ne fait pas preuve de courage dans cette Coupe du monde."

Et Sandrine Rousseau de préciser pourquoi elle jugeait si sévèrement les membres du groupe tricolore: "Le Qatar est un pays qui torture les personnes LGBT, les personnes homosexuelles. C'est un pays qui condamne à la peine de mort les personnes homosexuelles dès lors qu'elles sont musulmanes. La peine de mort ! Là, il ne s'agit pas de regarder son petit doigt et de s'attarder sur sa condition à elle, l'équipe de France. Il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie."