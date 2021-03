Équipe de France: Larqué demande à Deschamps de pardonner à Benzema

Souhaitant revoir l’attaquant madrilène sous le maillot bleu, Captain Larqué a estimé dans Top of the foot, ce lundi sur RMC, qu’il était encore temps pour Didier Deschamps de pardonner à Karim Benzema.

Karim Benzema a une nouvelle fois porté le Real Madrid le week-end dernier, avec un doublé qui aura permis au club de se rapprocher provisoirement du voisin, l’Atlético. L’international français réalise l’une des plus belles saisons de sa carrière. Mais ce n'est pas encore suffisant pour infléchir la position du sélectionneur Didier Deschamps, qui ne l’a pas rappelé pour les matchs du mois de mars. De quoi susciter l’incompréhension de Zinedine Zidane, l’entraîneur de Karim Benzema en Espagne.

Larqué: "Pardonner, ce serait se grandir"

Zizou a une nouvelle fois encensé son joueur après la rencontre sur le terrain du Celta Vigo, confiant au passage ne pas comprendre pourquoi son protégé n’était toujours pas rappelé en équipe de France. Un sentiment partagé par Jean-Michel Larqué dans l’émission Top of the foot, ce lundi sur RMC. "Le football est le seul secteur de la société où un accusé, même un coupable, puisque je considère que Benzema est coupable, est condamné à perpétuité, c’est le seul secteur", a-t-il déploré. Jean-Michel Larqué exhorte Didier Deschamps à pardonner à Karim Benzema.

"Je n’en veux pas à Didier, je dis simplement que le pardon, ça fait partie de notre société, des qualités d’un homme, a-t-il déclaré dans l'émission, ce lundi. Je sais que ce qui a été fait est terrible pour Didier. Et je pense que, malgré toutes les épreuves qu’il a pu endurer, pardonner, ce serait peut-être pour Didier, se grandir." Deschamps n’a plus fait appel à Benzema depuis 2015 après que celui-ci l’a accusé d’avoir cédé à une partie raciste de la France suite à sa non-sélection pour l’Euro 2016. Quelques mois plus tôt, Benzema était mis en examen dans l’affaire dite de la sextape, pour laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel depuis.