Equipe de France: le but exceptionnel de Mbappé à l’entraînement

Kylian Mbappé s’est montré très à l’aise à l’entraînement des Bleus au Parc des Princes ce vendredi, à la veille de la réception du Kazakhstan. L’attaquant de l'équipe de France a inscrit un but d’une reprise de volée du talon.

Il est dans son jardin. Kylian Mbappé a de nouveau brillé sur la pelouse du Parc des Princes avant même le coup d’envoi du match face au Kazakhstan, prévu ce samedi soir (20h45). Lors du traditionnel entraînement au stade à la veille de la rencontre, l’attaquant du PSG s’est distingué lors d’un exercice de reprises de volée.

Sur un centre de Dubois, Mbappé a préféré pivoter pour reprendre le ballon du droit, dos au but, avec le talon. Une drôle de reprise qui a surpris Costil, battu sur sa gauche sur un ballon qui a terminé dans la lucarne, à la plus grande joie du buteur au regard de son cri et de sa course. La vidéo partagée sur le compte officiel de l’équipe de France a déjà été visionnée plus de 600.000 fois en à peine 12 heures.

"L'ambiance, le terrain, l'atmosphère, il y a vraiment tout"

Avant ce geste de grande classe, Kylian Mbappé s’était confié aux médias des Bleus à l’heure de retrouver son stade. "On est à la maison, a-t-il lâché, avant de se confier sur son enceinte. C’est un super stade, j’adore jouer ici. L’ambiance, le terrain, l’atmosphère, il y a vraiment tout. C’est un des meilleurs stades d’Europe, pour moi le meilleur. On prend beaucoup de plaisir, les gens mettent beaucoup d’ambiance et de cœur à nous encourager. J’espère que ça sera le cas demain."

"J’en ai mis des buts ici !", a-t-il conclu tout sourire, alors qu’il devrait porter pour la première fois le maillot de l’équipe de France au Parc des Princes ce samedi. Face au Kazakhstan, l’attaquant du PSG a l’occasion d’inscrire son vingtième but en Bleu à 22 ans et de permettre aux champions du monde de valider leur qualification pour le prochain Mondial. Et pour voir le Qatar, une victoire suffira aux partenaires de Kylian Mbappé.