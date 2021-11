France-Kazakhstan: Deschamps envisage l’option Coman dans le couloir droit

Didier Deschamps s’est présenté face à la presse ce vendredi à la veille du match entre la France et le Kazakhstan. Les Bleus décocheraient leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en cas de victoire et le sélectionneur n’écarte pas l’idée d’aligner Kingsley Coman au poste de piston droit.

90 minutes pour rejoindre le Qatar. L’équation se veut assez simple pour l’équipe de France ce samedi contre le Kazakhstan. Une victoire et les Bleus de Didier Deschamps seront qualifiés pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur tricolore pourrait aligner un onze résolument offensif afin de faire sauter le bloc défensif kazakh. Kingsley Coman se retrouverait ainsi chargé de l’animation dans le couloir droit.

"Les séances à huis clos, je pense que vous avez le droit d’y assister même quand c’est fermé, a lancé le technicien tricolore face aux indiscrétions des journalistes en conférence de presse. Kingsley Coman est une option mais c’est valable pas que sur ce match-là. Avant je regardais, il y a beaucoup d’équipes nationales qui évoluent dans ce système avec des options dans les couloirs plus ou moins offensives."

Deschamps: "Une option au départ ou en cours de match"

Aligner l’ailier du Bayern sur le flanc droit donnerait forcément plus d’allant offensif à l’attaque de l’équipe de France. En particulier face au Kazakhstan, une sélection sur le papier moins forte que la Belgique ou l’Espagne au Final 4 de la Ligue des nations.

"Tout dépend de l’adversaire mais c’est une option, en ce qui concerne Kingsley, au départ ou en cours de match, a encore estimé Didier Deschamps face à la presse. Cela demande dans le rapport de force de savoir si on a le ballon, là on est censé l’avoir plus que l’adversaire, et quand l’équipe a le ballon elle n’est pas en difficulté. Cela demande des aménagements défensifs par rapport à la couverture des zones. Cela peut être une option."

Deschamps confiant pour Pavard et le rôle de piston

Et forcément, si Kingsley Coman venait à débuter face au Kazakhstan, l’habituel titulaire du poste prendrait place sur le banc. Depuis 2018, Benjamin Pavard s’est installé dans le couloir droit de la défense à quatre. Pas habitué au rôle de piston droit dans une défense à trois centraux, le défenseur du Bayern pourrait donc être remplaçant si Didier Deschamps choisit l’option Coman. Mais à en croire le sélectionneur, cela n’altère en rien le crédit qu’il accorde Benjamin Pavard.

"Entre jouer latéral droit à quatre ou être piston dans une défense à trois, c'est parfois le même rôle. L'idéal c'est d'avoir un joueur qui défend quand on n'a pas le ballon et qui apporte offensivement. C'est pareil dans les deux schémas, a finalement expliqué le technicien des Bleus. Dans une défense à trois, il y a moins d'appui devant soi. Benjamin sait qu'il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière, et je n'oublie pas ce qu'il a fait. Il n'y a pas de souci sur sa capacité à jouer à ce poste."