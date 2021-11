Equipe de France: le discours de félicitations de Deschamps après la victoire en Finlande

Après la victoire de l’équipe de France en Finlande (2-0), mardi soir, le sélectionneur Didier Deschamps a félicité ses joueurs pour leur état d’esprit durant ce rassemblement. Il a aussi souligné la vie de groupe très agréable.

Antoine Griezmann, sorti à la 67e minute de jeu lors de la victoire des Bleus contre la Finlande, était l’un des premiers à rejoindre le vestiaire, où il a attendu ses coéquipiers. Le n°7 de l'équipe de France, rigolard, a alors pris la peine de féliciter un à un Jordan Veretout, Lucas Digne, Kurt Zouma ou Benjamin Pavard. C’est ensuite Didier Deschamps qui a pris la parole devant l’ensemble du groupe.

"Bravo, encore une fois. Ce n’était pas évident, pas facile, le contexte, tout ce qu’on veut… Mais c’est très bien de finir l’année comme ça, après la qualification bien évidemment, a souligné le sélectionneur de l’équipe de France. Vous aurez le temps après de regarder, on est sur une série positive." Les Bleus n’ont en effet pas officiellement perdu depuis novembre 2020, soit 18 matchs consécutifs, l'élimination face à la Suisse à l'Euro étant considérée comme un match nul.

Deschamps salue l'état d'esprit

"En dehors du terrain et sur le terrain, parce que le plus important évidemment c’est le terrain, vous avez fait ce qu’il fallait, en ayant un état d’esprit et une vie de groupe très agréable aussi, a ajouté Didier Deschamps. Même s’il y en a qui ont peu ou pas joué, vous êtes là aussi, donc c’est la victoire de l’ensemble de ce groupe. Bravo encore les mecs."

"DD" a su mettre en avant le rebond de l’équipe de France après la désillusion de l’Euro 2021. Après l’élimination contre la Suisse, les Bleus ont enchaîné six victoires en huit matchs, un titre en Ligue des nations, une qualification pour le prochain Mondial et 19 buts marqués.