Ligue des champions: Griezmann toujours suspendu, il manquera Atletico-Milan

Après son carton rouge reçu lors du match aller de Ligue des champions contre Liverpool, Antoine Griezmann avait purgé un match de suspension. Mais il le sera aussi pour la rencontre entre l’Atlético Madrid et le Milan AC, mercredi prochain.

C’est un carton rouge qui coûte cher à Antoine Griezmann. Face à Liverpool, il y a un mois, le Français avait été exclu pour une faute involontaire sur Roberto Firmino. Suspendu pour le match retour face aux Reds, il a manqué une rencontre qui le tenait à cœur à Anfield. Mais l’UEFA a décidé que le Français serait suspendu pour deux rencontres.

Antoine Griezmann va donc manquer la réception de l'AC Milan, mercredi prochain, pour la cinquième journée de Ligue des champions. Un coup dur pour les Colchoneros, qui sont à la lutte pour terminer dans les deux premiers du groupe B. Liverpool, avec quatre victoires en autant de matchs, est largement en tête et ne peut plus être rejoint. Mais l’Atlético est actuellement troisième, un point derrière Porto et trois points devant l'AC Milan.

Griezmann était en forme en Ligue des champions

La prochaine journée s’annonce déjà décisive puisqu’en cas de défaite, les hommes de Diego Simeone peuvent voir la qualification s’envoler si Porto s’impose dans le même temps. Sinon, tout devrait se jouer lors du dernier match, qui verra l’Atlético se déplacer au Portugal.

Après trois buts en trois matchs de Ligue des champions cette saison, Antoine Griezmann se retrouve lui réduit au rôle de spectateur. Il a assisté impuissant à la défaite des siens à Anfield, il y a deux semaines. Il espère ne pas connaître pareil épilogue mercredi prochain, au Wanda Metropolitano.