Equipe de France: "L’approche est inutile", Laure Boulleau agacée par la communication de Karim Benzema

Après la réponse de Karim Benzema à Didier Deschamps à propos de son forfait pour la denrière Coupe du monde, le Ballon d'or 2022 a promis de "s'expliquer". La communication du Madrilène n'a pas du tout plu à Laure Boulleau, l'ancienne joueuse du PSG.

L'affaire Benzema-Deschamps continue de faire couler beaucoup d'encre. Après l'interview choc du sélectionneur dans les colonnes du Parisien, où il revenait notamment sur les coulisses du forfait du Madrilène pour la Coupe du monde 2022, ce dernier lui a sèchement répondu dans une story Instagram, le traitant de menteur. Au lendemain de cette sortie, le Ballon d'or s'est de nouveau servi des réseaux sociaux pour annoncer qu'il allait "devoir s'expliquer pour le peuple".

>> Suivez l'actualité de l'équipe de France en direct

"Cela ne joue pas en sa faveur de mettre des stories"

La communication de Karim Benzema n'a pas du tout plu à Laure Boulleau. L'ancienne joueuse du PSG a regretté le manque de clarté dans les propos du Nueve. "Au niveau de la communication, je ne trouve pas cela très clair. Je ne dis pas que Deschamps dit la vérité, mais les réponses de Benzema ne permettent pas d’y voir clair. On attend une vraie communication, je ne comprends pas l’utilité des smileys et des clowns, explique-t-elle sur le plateau du Canal Football Club. L’approche est inutile, il n’a pas besoin de cela. Cela ne joue pas en sa faveur de mettre des stories. À la limite qu’il donne une interview, il doit être au-dessus de cela."

Ce week-end, Didier Deschamps avait levé le voile à propos du départ soudain de Benzema à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar. "Quand Karim s’est blessé, notre médecin l’a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM [...] Quand il est rentré à l’hôtel, il était déjà plus de minuit. J’ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l’IRM, rappelle le sélectionneur tricolore. Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit: 'C’est mort'. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre."

"DD" est également revenu sur les derniers instants de l'attaquant à Doha. "On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis: Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte."