Equipe de France: Pogba, Hernandez, Kanté... forfaits et incertitudes en pagaille avant la liste de jeudi

La liste des forfaits pour le dernier rassemblement de l’équipe de France s’est encore allongée ces dernières heures, à la veille de la liste annoncée par Didier Deschamps, jeudi, pour le match contre l’Autriche et le Danemark.

Didier Deschamps va suivre avec une certaine fébrilité les derniers matchs de Ligue des champions ce mercredi, et plus généralement la fin de semaine des clubs européens. Le sélectionneur doit annoncer jeudi (14h) sa liste pour les deux derniers matchs de la Ligue des Nations contre l’Autriche (25 septembre) et le Danemark (29). Et chaque semaine ou presque, la liste des absents ou des joueurs incertains s’allonge. Elle dépasse la dizaine de noms.

Le Bayern Munich a acté ce mercredi le forfait de Lucas Hernandez pour ces rendez-vous internationaux, en raison d’une déchirure aux adducteurs qui l’éloignera des terrains pendant "plusieurs semaines". Son absence s’ajoute à celles de Paul Pogba (genou), Kingsley Coman (cuisse), Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), N’Golo Kanté (cuisse) et Ibrahima Konaté (genou). Il faudra aussi faire sans Thomas Lemar (contracture) même si le milieu de l’Atlético n’a plus été appelé avec les Bleus depuis septembre 2021.

A ces forfaits s’ajoutent de nombreuses incertitudes. La dernière en date concerne Benjamin Pavard sorti dès la 21e minute mardi lors de la victoire du Bayern face au Barça (2-0) en Ligue des champions. Selon les premiers examens, le latéral droit ou défenseur central souffre d’une béquille et devrait pouvoir répondre présent lundi pour le rassemblement à Clairefontaine. Son partenaire, Dayot Upamecano (six sélections, un but) a également reçu un coup, mardi soir et sera absent "quelques jours". S’il était appelé (ce qui n’est plus le cas depuis novembre 2021), il devrait pouvoir répondre favorablement. Le doute est de mise pour Adrien Rabiot, touché au mollet et absent lors du dernier match de la Juventus.

Le staff espère convoquer Benzema

Enfin, le staff français se réunit ce mercredi au sujet de Karim Benzema, remplacé la semaine dernière contre le Celtic, et espère pouvoir le convoquer malgré son problème à la cuisse droite qui, pour l'heure, ne lui permet pas de jouer le derby dimanche à l'Atletico. Si son forfait était confirmé pour ce choc, Carlo Ancelotti, son entraîneur, a déjà prévenu: "s'il ne joue pas le derby, il n'ira pas en équipe nationale". Les derniers détails de cette liste seront réglés ce mercredi soir en étant attentif sur les matchs de Ligue des champions.

Les forfaits pour le rassemblement: Coman, Hernandez, Kanté, Kimpembe, Konaté, Lemar, Pogba

Les joueurs incertains: Benzema, Pavard, Rabiot, Upamecano