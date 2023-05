Equipe de France: Deschamps a-t-il vraiment envisagé de convoquer Le Normand pour griller l'Espagne?

Officiellement naturalisé espagnol depuis quelques jours, Robin Le Normand pourrait connâitre ses premières capes avec l’Espagne dans quelques semaines. Didier Deschamps a souhaité le "meilleur" au défenseur de la Real Sociedad avec sa probable future sélection, confirmant ainsi qu'il n'a jamais semblé très proche de l'équipe de France.

L’équipe de France dispose d’un gros réservoir de talents à tous les postes ou presque, ce qui barre potentiellement la route à des joueurs qui peuvent avoir une double nationalité. Après le cas Aymeric Laporte en mai 2021, c’est au tour de Robin Le Normand d’être concerné. Jamais convoqué chez les Bleus, le défenseur de la Real Sociedad a été officiellement naturalisé espagnol il y a quelques jours. Une démarche de plus qui devrait conduire l’ancien joueur de Brest vers la Roja, selon la presse espagnole.

Interrogé sur cette possibilité en conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps, qui a dévoilé sa liste pour les matchs des Bleus en juin, a confirmé cette tendance: "Il est performant depuis plusieurs saisons. C'est son choix, je lui souhaite le meilleur avec l'Espagne."

"Un parcours atypique"

S’il n’a jamais figuré dans une liste de Deschamps contrairement à Laporte, ce n’est pas pour autant que le sélectionneur n’a jamais suivi les performances de Le Normand. Même s'il n'a jamais semblé très proche d'une convocation: "Robin a un parcours atypique, on le suivait depuis un bon moment. Il n'est pas dans un club où vous le regardez souvent et ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être présent médiatiquement. Cette année, il fait une très bonne saison."

Conscient qu’il ne pourra jamais compter sur les services du défenseur, Deschamps n’en veut pas pour autant au néo-Espagnol d’avoir fait ce choix: "C’est sa liberté. Il y a des démarches officielles effectuées par la fédération espagnole."

En mars dernier, Le Normand assumait vouloir porter le maillot de la Roja: "C'est clair que je suis français, ma famille est française, mais quand on regarde ma carrière... Où ai-je été formé, où ai-je réalisé mon rêve d'enfant? C'est ici, en Espagne (…) Je suis très content, c’est une fierté et ce que je veux, c’est défendre ce maillot", avait-il déclaré à Movistar+. Le joueur a de grandes chances d’être convoqué par Luis De la Fuente pour disputer le Final Four de la Ligue des nations du 14 au 18 juin.