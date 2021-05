Équipe de France: les trois options tactiques avec Benzema

4-2-3-1, 4-3-3 ou 3-4-3 pour l'équipe de France? Didier Deschamps va devoir faire un choix pour le onze de départ des Bleus, que Karim Benzema va intégrer à la pointe de l'attaque.

La liste des 26 enfin dévoilée, le retour de Karim Benzema désormais officiel, Didier Deschamps va pouvoir se concentrer sur le terrain. Comment intégrer l'attaquant du Real Madrid dans le onze de départ des Bleus à l'Euro? Comment garantir un certain équilibre sur le terrain avec cette nouvelle arme en attaque? Avec ce renfort qu'il envisage depuis un "moment", selon ses dires, le sélectionneur a trois semaines de préparation et deux matchs tests pour trouver le bon schéma, la bonne organisation défensive et l'animation offensive adéquate.

En 4-2-3-1

On le sait, Didier Deschamps privilégie le 4-2-3-1. Il l'a récemment rappelé dans une interview accordée à beIN Sports: "La chose dont je suis le plus convaincu, c’est que le système le plus rationnel, c’est celui-là. Parce qu’il permet, que ce soit en termes de largeur, de profondeur, d’intervalles, d’être le plus solide. Et quand je dis solide, je ne pense pas spécialement à l’aspect défensif".

En 4-2-3-1, Karim Benzema se retrouverait logiquement en pointe à la place d'Olivier Giroud, dont le temps de jeu est devenu quasi inexistant à Chelsea. La suite logique serait alors d'avoir Antoine Griezmann derrière lui. L'attaquant du FC Barcelone est habitué à ce poste, et se montre précieux pour ses efforts défensifs et sa capacité à faire le lien entre le milieu et l'attaque avec ses décrochages. Faire jouer les autres, Karim Benzema excelle dans ce domaine. Mais ses deux dernières saisons avec le Real Madrid, sans Cristiano Ronaldo, montrent aussi qu'il est redoutable dans un rôle de fer de lance.

Kylian Mbappé a des chances de se retrouver à gauche. Ses caractéristiques, couplées à celles de Karim Benzema, lui permettent aisément d'aller chercher les espaces et d'apporter de la profondeur. La dernière place du quatuor, à droite, se jouerait entre Kingsley Coman et Ousmane Dembélé. L'heureux élu sera sans doute scruté sur son implication défensive. Une autre option moins aventureuse existe: Kylian Mbappé sur l'aile droite, pour laisser Adrien Rabiot à gauche, dans un rôle similaire à celui de Blaise Matuidi à la Coupe du monde 2018. Au milieu, il ne fait aucun doute qu'un 4-2-3-1 se jouerait avec N'Golo Kanté et Paul Pogba. Il n'y a pas non plus de doutes sur la défense, avec Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe, Lucas Hernandez à gauche et Benjamin Pavard à droite.

L'équipe possible en 4-2-3-1: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba - Coman (ou Dembélé), Griezmann, Mbappé - Benzema.

En 4-3-3

C'est un schéma assez similaire au 4-2-3-1 dans le choix des hommes. Si ce n'est qu'Antoine Griezmann se retrouverait à devoir jouer de façon plus excentrée, pour accompagner Kylian Mbappé et Karim Benzema. Au milieu, Adrien Rabiot (ou Corentin Tolisso) rejoindrait Paul Pogba et N'Golo Kanté. Trois joueurs qui ont la capacité de se projeter vers l'avant, dans des registres différents.

L'équipe possible en 4-3-3: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé.

En 3-4-3

En début de saison, Didier Deschamps a expérimenté un schéma à trois défenseurs centraux. Dayot Upamecano, qui n'a pas été retenu pour l'Euro, avait été chargé d'occuper l'axe droit. Ce rôle pourrait à présent être occupé par Jules Koundé, la surprise du chef, ou même Benjamin Pavard (mais Léo Dubois serait alors titulaire au poste de latéral, ce qui semble peu probable). Au milieu, Kanté et Pogba formeraient la paire axiale. En attaque, la présence de pistons offensifs permettrait sans doute à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann de jouer rapprochés dans l'axe, avec Karim Benzema. Là aussi, le volume de jeu du Barcelonais s'avérerait précieux.

L'équipe possible en 3-4-3: Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe - Pavard, Kanté, Pogba, Hernandez - Griezmann, Benzema, Mbappé.