Equipe de France: Lloris et Varane veulent "soutenir plusieurs associations" avec "Génération 2018"

Les champions du monde 2018 lancent un fonds de dotation baptisé "Génération 2018" pour soutenir des associations et des projets. Un fonds caritatif, ouvert aux nouveaux joueurs et à d’autres sportifs, dont les contours ont été dévoilés par Hugo Lloris et Raphaël Varane.

Après "France 98", "Génération 2018". Comme leurs prédécesseurs champions du monde vingt ans avant eux, les joueurs de l’équipe de France ont décidé de se lancer dans une aventure collective loin des terrains. Hugo Lloris, capitaine des Bleus, et Raphaël Varane, expliquent dans Le Parisien le but de ce fonds de dotation destiné à aider des projets ou des associations.

"Epauler des causes qui nous tiennent à coeur"

"Quelques mois après notre titre en Russie, à travers de nombreuses discussions entre joueurs et aussi avec le staff, on a commencé à envisager la mise en place de ce projet pour épauler les causes qui nous tiennent à cœur, explique Lloris. De la même manière que l’équipe de France a su mettre à profit les différences de chacun afin de construire un collectif uni et capable de gagner ensemble, notre société a besoin de cette énergie qui transcende les individualités au service du collectif. C’est dans cet esprit que nous souhaitons apporter notre aide des projets œuvrant pour la collectivité. En mars 2021, on est entrés dans le concret."

Les 23 champions du monde sont impliqués dans ce projet, également ouvert à d’autres joueurs et sportifs. Lloris a été nommé président du fonds qui comprend un bureau de six membres, dont Raphaël Varane. "La prise de décision est collégiale", assure le défenseur. Le joueur de Manchester United confie que le montant des participations n’a pas encore été "fixé". "Pour la première opération menée avec une association, ça sera sur nos fonds propres afin de montrer l’exemple et lancer le projet", poursuit-il. Ils procéderont ensuite par levées de fonds. "On ne veut pas spécialement parler d'argent mais d'implication personnelle et humaine", ajoute-t-il.

Les deux internationaux restent encore secrets sur le nom de la première association soutenue. "On a déjà déterminé des causes et des thèmes sur lesquels nous allons agir à court terme, confie Lloris. On a rencontré des représentants de différentes associations. Notre volonté est d’en soutenir plusieurs chaque année. On annoncera très bientôt le nom de la première." Varane confirme que cela est "bien avancé" et insiste sur la volonté de ne pas se "cantonner dans un seul registre". "On entend, au contraire, intervenir et venir en aide à la société dans différents domaines".