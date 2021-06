Euro: qui sont les Bleus les plus recherchés sur internet?

Une étude menée par une société de marketing digital a établi le 11 des Bleus les plus recherchés sur Google en 2021. En tête, le trio offensif de l’équipe de France: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. La surprise vient du poste de gardien de but, où Steve Mandanda est numériquement plus populaire qu’Hugo Lloris.

La popularité d’un joueur se mesure-t-elle au nombre de recherches sur Google? C’est en tout cas l’outil choisi par Semrush, société spécialisée dans le marketing digital, pour se donner une idée. L’étude publiée jeudi comptabilise les recherches effectuées sur Google.fr en 2021 concernant les joueurs retenus pour l’Euro et établit une moyenne mensuelle.

Pogba et Kimpembe dans le top 5

Le joueur qui arrive en tête est Kylian Mbappé, avec 311.250 recherches mensuelles en moyenne cette année. Derrière lui, ses deux coéquipiers qui forment l’attaque des Bleus: Antoine Griezmann (286.000) et Karim Benzema (265.000), tous les deux largement devant le reste de l’équipe. Paul Pogba (56.125) et Presnel Kimpembe (45.175) complètent le top 5.

Le XI français le plus populaire sur le web © Semrush

La surprise concerne en revanche le poste de gardien de but. Selon Semrush, le Marseillais Steve Mandanda est plus recherché par les internautes français qu'Hugo Lloris, avec 27.850 requêtes mensuelles en moyenne sur Google.fr, contre 21.225 pour le capitaine.

Cristiano Ronaldo, en tête du 11 Europe

Semrush a également établi une composition d’équipe des joueurs de l’Euro les plus recherchés sur le web (sans prendre en compte les Français). Ainsi, le joueur le plus "populaire" de la compétition est Cristiano Ronaldo et ses 226.000 requêtes mensuelles en moyenne cette année, devant Robert Lewandowski (123.000) et Eden Hazard (61.750) malgré sa nouvelle saison difficile. On y retrouve notamment Marco Verratti, Alessandro Florenzi ou encore Kevin De Bruyne.

Le XI européen le plus populaire sur le web © Icon Sport