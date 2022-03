Équipe de France: Maignan sera titulaire l'Afrique du Sud, Tchouaméni et Pogba incertains

Mike Maignan va connaître sa première titularisation en équipe de France lors du match amical face à l’Afrique du Sud, ce mardi à Lille (20h45). Didier Deschamps l’a annoncé en conférence de presse, en précisant que Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni n’étaient pas sûrs de pouvoir tenir leur place.

Mike Maignan s’apprête à fêter sa deuxième sélection en équipe de France après avoir été désigné comme titulaire par Didier Deschamps avant le match amical contre l'Afrique du Sud, qui aura lieu ce mardi à Lille (20h45). "Mike débutera demain", a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse. Le gardien de l’AC Milan va suppléer l'habituel titulaire et capitaine Hugo Lloris, aligné vendredi à Marseille contre la Côte d'Ivoire (2-1). Le portier de 26 ans retrouvera le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, où il a évolué sous les couleurs de Lille de 2015 à 2021.

Il s'agira seulement de la première titularisation de l'ancien joueur du Losc, après une entrée en jeu le 7 octobre 2020 à la place de Steve Mandanda contre l'Ukraine (7-1), déjà en amical. Maignan avait découvert le groupe France en mai 2019, mais il est jusqu’ici resté derrière Lloris et Mandanda dans la hiérarchie. Deschamps ne l'a officiellement promu n°2 qu'à la fin du mois d'août 2021. Alphonse Areola occupe le poste de gardien n°3.

"Maignan est un leader dans l’âme", salue Varane

"En tant que joueur, il a de grandes qualités d'explosivité, il a aussi un super jeu au pied. Il apporte aussi son caractère, c'est un leader dans l'âme qui le transmet au groupe. Il continue son évolution, ne cesse de progresser. Il a beaucoup de talent", a loué son coéquipier Raphaël Varane.

Didier Deschamps a par ailleurs annoncé deux incertitudes en vue de ce match contre l’Afrique du Sud: Paul Pogba, ménagé dimanche et lundi à l'entraînement en raison d'un "coup sur le pied", et Aurélien Tchouaméni pour un "état fiévreux". "On vérifiera demain (mardi) avec le staff médical pour voir s'ils sont disponibles", a précisé le coach des champions du monde.