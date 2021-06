Équipe de France: nouvelles rassurantes pour Hernandez, Lemar de retour à l'entraînement collectif

Thomas Lemar a participé à un premier entraînement collectif depuis le début de la préparation des Bleus pour l'Euro. Au lendemain du match amical remporté face au Pays de Galles, l'entraînement a aussi permis à N'Golo Kanté de se préparer physiquement.

Au lendemain de la victoire 3-0 de l'équipe de France face au Pays de Galles, pour le premier des deux matchs de préparation en vue de l'Euro, l'entraînement s'est déroulé en fin de journée avec 14 joueurs (dont les gardiens Steve Mandanda et Mike Maignan) n'ayant pas disputé la rencontre ou ayant peu joué. Il faudra probablement attendre vendredi pour voir le premier entraînement à 26 de cette phase de préparation.

Les joueurs présents se sont contentés d'un échauffement, de quelques toros, et d'une séance de travail devant le but avec débordement et centre en retrait, sans opposition. L'entraînement, à Clairefontaine, s'est achevé par un 7 contre 7 sur un demi-terrain, après un peu plus d'une heure.

N'Golo Kanté, qui a intégré tardivement le groupe, après sa victoire en Ligue des champions avec Chelsea, s'est contenté de courir à part avec un préparateur. Si aucun titulaire de la veille n'a foulé la pelouse, Paul Pogba a tout de même effectué une légère séance de footing. En outre, Thomas Lemar, remis d'une blessure à une cuisse, a pu en profiter pour réaliser son premier entraînement collectif.

Pas d'inquiétude pour Hernandez

Lucas Hernandez, remplacé à la pause face aux Gallois, à cause d'une gêne à un genou, souffre d'une simple contusion consécutive à un coup. Son état n'inspire pas d'inquiétude particulière.

Le deuxième et dernier match de préparation des Bleus est prévu contre la Bulgarie, le 8 juin au Stade de France. Didier Deschamps, son staff et ses joueurs s'envoleront ensuite pour Munich, afin d'y affronter l'Allemagne le 15 juin pour l'entrée en lice à l'Euro.