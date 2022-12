Equipe de France: "On est plus proches", Rabiot raconte l'évolution de sa relation avec Deschamps

En refusant d'être réserviste pour le Mondial 2018, Adrien Rabiot avait perdu la confiance de Didier Deschamps. Quatre ans plus tard, le Turinois s'affirme comme l'un des patrons du milieu de terrain de l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du monde au Qatar.

Il revient de loin et en a forcément conscience. Bien avant d’être encensé pour ses performances depuis le début de la Coupe du monde, Adrien Rabiot a longtemps traîné comme un boulet son divorce douloureux avec le PSG, en 2019, et surtout son refus d'être réserviste lors du Mondial russe, remporté sans lui par les Bleus.

Une bouderie qui a valu au "Duc" d’être écarté pendant plus de deux ans des listes de Didier Deschamps. Il a fini par se rappeler au bon souvenir du sélectionneur grâce à ses prestations abouties du côté de la Juventus Turin. Rappelé en août 2020, il a depuis enchaîné les sélections, jusqu’à s’imposer comme l’un des cadres du milieu tricolore au Qatar avec les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté.

"Il me connaît mieux"

"On a toujours eu de bonnes relations (avec Deschamps), même avant ce qu'il s'est passé avant le Mondial 2018, a-t-il rappelé ce mercredi lors de son passage devant les médias. Après il y a eu deux ans où on n'a pas eu de contact. Quand je suis revenu, on a discuté et ça s'est très bien passé. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre au départ. Il y a eu une très bonne relation tout de suite, cette relation s'est améliorée de sélection en sélection, on a appris à se connaître. Il me connaît mieux, il comprend ma personnalité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proches."

Associé à Aurélien Tchouaméni devant la défense, Rabiot a brillé en phase de groupes et contre la Pologne (3-1) en huitièmes de finale par sa capacité de récupération et sa qualité de passe. Sa complémentarité avec le joueur du Real grandit et Deschamps aura évidemment besoin d’un grand Rabiot samedi contre l’Angleterre (20h) en quarts de finale. Et l’ancien Parisien le sait, "DD" lui fait désormais totalement confiance.

"Il a évolué. Avec le temps, il a ses petites habitudes, il est forcément plus serein, il aborde certains sujets plus facilement avec la génération actuelle. Je le trouve très ouvert, très détendu. En 2016, j'avais un autre œil, je ne regardais pas certains détails. Maintenant, je vois qu'il a cette facilité dans les relations humaines. C'est ce qui fait que tout le monde s'entend bien", a confié le milieu de 27 ans, qui fêtera face aux Three Lions sa 34e sélection. Assurément la plus importante depuis le début de sa carrière internationale.