Equipe de France: où situer le record en sélection de Giroud et Henry à l'échelle internationale ?

Auteur d'un doublé face à l'Australie (4-1) pour l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2022, Olivier Giroud a rejoint Thierry Henry au sommet du classement des buteurs français, avec 51 buts. Qui fait mieux dans le monde ?

Il y a encore quelques semaines, sa place au Mondial était loin d’être assurée, Didier Deschamps affichant un certain scepticisme sur sa faculté à n’être qu’un remplaçant. Dans trois jours, il deviendra peut-être, seul, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Depuis ses débuts professionnels en 2005, Olivier Giroud a appris à vivre avec ces montagnes russes. Les difficultés ont toujours accompagné la carrière du Milanais, qui vit aujourd’hui "un rêve de gosse" au Qatar.

Ronaldo loin devant

Les malheurs de Karim Benzema l'ont propulsé titulaire pour la Coupe du monde à 36 ans. En confiance, il a profité du premier match des Bleus mardi contre l’Australie (4-1) pour claquer un doublé et devenir ainsi l'égal de Thierry Henry au sommet du classement des buteurs français, avec 51 buts. Il pourrait dépasser le champion du monde 1998 samedi face au Danemark. Mais où situer ce record à l’échelle internationale ? Evidemment, Giroud est encore loin du monstre Cristiano Ronaldo, qui caracole en tête du classement des meilleurs buteurs en sélection nationale avec 117 buts au compteur (en 191 sélections).

Présent au Qatar, le quintuple Ballon d’or de 37 ans aura l’occasion d’améliorer cette statistique dès jeudi avec l’entrée en lice du Portugal face au Ghana. Derrière le désormais ex-Mancunien, on retrouve un certain Ali Daei, véritable légende du football iranien avec 109 buts inscrits en 149 sélections entre 1993 et 2006. Pour atteindre une telle marque, celui qui est passé par le Bayern Munich à la fin des années 90 a notamment réussi un quintuplé contre le Sri Lanka (7-0) en 1996 et quatre quadruplés, dont un contre Guam dans un des matchs les plus prolifiques de l’histoire des qualifications à une Coupe du monde : 17-0 en 2000 !

Giroud devancé par Klose, Villa...

La troisième place du podium des meilleurs buteurs en sélection est occupée par Lionel Messi, avec ses 92 buts en 166 matchs joués avec l’Argentine. Son coéquipier parisien Neymar n’est lui plus très loin de dépasser Pelé, qui totalise officiellement, c’est-à-dire selon la Fifa et non selon son propre décompte, 77 buts en 92 matchs. Neymar en est pour l’instant à 75 buts. Une situation qui rappelle celle de l’Angleterre. Avec 51 buts, Harry Kane semble tout à fait capable de dépasser durant ce Mondial Wayne Rooney, actuel meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise avec 53 réalisations. Côté allemand et espagnol, les retraités Miroslav Klose (71 buts) et David Villa (59) dominent largement ce classement.

Plus surprenant, le meilleur buteur de la sélection italienne n’affiche que 35 buts au compteur, et son nom ne parlera pas aux plus jeunes. Il s’agit de l’ancien attaquant de Cagliari, Luigi Riva, champion d’Europe en 1968 et auteur de 35 buts en 42 sélections. Soit beaucoup moins que la plupart des meilleurs buteurs en sélection. Citons à titre d'exemple, parmi les nations en lice au Qatar, Alexander Frei (42 buts) pour la Suisse, Davor Suker (45) pour la Croatie, Robin van Persie (50) pour les Pays-Bas, Aleksandar Mitrović (50) pour la Serbie, "Chicharito" Hernández (52) pour le Mexique, Romelu Lukaku (65) pour la Belgique ou encore Luis Suárez (68) pour l'Uruguay.