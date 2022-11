Manchester United: Bruno Fernandes respecte la décision de Cristiano Ronaldo de partir

Bruno Fernandes, coéquipier de Cristiano Ronaldo au Portugal et ex partenaire à Manchester United, respecte la décision de son compatriote de quitter le club anglais avec effet immédiat.

Depuis mardi soir, Cristiano Ronaldo (37 ans) n’est officiellement plus le coéquipier de Bruno Fernandes à Manchester United. Le club a annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur pour la résiliation de son contrat avec effet immédiat un peu plus une semaine après la violente interview de la star portugaise contre le club et son entraîneur Erik ten Hag. A la veille du premier match du Portugal à la Coupe du monde, jeudi contre le Ghana (17h), Bruno Fernandes a été invité à réagir sur ce départ par un journaliste anglais.

Il a répondu en portugais après que l’attaché de presse de la Seleçcao s’est opposé à ce qu’il donne son point de vue en anglais. Les médias britanniques se sont ensuite plaints que la traduction habituellement assurée par la Fifa n’ait pas été effectuée. Ils ont tout de même pu traduire par eux-mêmes la courte réponse du milieu portugais.

"Il a toujours été une source d'inspiration pour moi"

"Il a toujours été une source d'inspiration pour moi, a confié ce dernier. C'était un rêve de jouer avec lui en club mais rien ne dure éternellement. Nous devons respecter sa décision. Des décisions doivent être prises pour le bien-être de nos familles."

Une scène entre les deux hommes avait beaucoup fait réagir lors du rassemblement du groupe la semaine passée. Sur une vidéo diffusée par la Fédération portugaise, on voyait Fernandes adresser une fraîche poignée de main à son partenaire quelques heures après la publication des premiers propos très durs de Ronaldo contre les Red Devils. Joao Mario, milieu de terrain, avait tenté de déminer le terrain en évoquant une blague entre les deux hommes.

"Je peux comprendre que les images puissent être sujettes à interprétation mais c’est ce qui s’est passé, promet-il. C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu’ils ont une très bonne relation parce qu’ils jouent ensemble, et parce je les ai déjà vu et je l’ai constaté encore durant toute la journée d’hier (lundi). Vous avez vu un petit extrait de ce qui s’est passé mais il n’y a aucun problème entre eux." Bruno Fernandes avait ensuite partagé la déclaration de Joao Mario sur Instagram pour réagir à la polémique. "Oh Joao, là tu gâches les unes des journaux!", a écrit le milieu de terrain en forme de démenti.