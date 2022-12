Quand reverra-t-on ces Bleus héroïques? Le calendrier de l'équipe de France en 2023

Après la cruelle défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine dimanche au stade de Lusail, l’équipe de France retrouvera la compétition au mois de mars prochain avec le coup d’envoi des qualifications pour l’Euro 2024.

Voilà, c’est fini. Pour les Bleus, l’année 2022 s’achève sur une finale de Coupe du monde d’anthologie perdue aux tirs au but face à l’Argentine (3-3, 4 tab à 2). Un revers cruel pour les partenaires de Kylian Mbappé, hors-sujets puis héroïques en fin de match et durant la prolongation. Une page se tourne pour cette équipe de France. En attendant la décision de Didier Deschamps sur son avenir à la tête des Bleus et les possibles retraites de certains cadres, l’équipe de France renouera avec la compétition au mois de mars prochain.

France-Pay-Bas pour commencer

Avec ou sans son actuel sélectionneur, les Bleus affronteront les Pays-Bas, quart de finalistes au Qatar, le 24 mars au Stade de France pour le début des qualifications pour l’Euro 2024 organisé en Allemagne. Trois jours plus tard, ils se frotteront à l’Irlande. En l’absence de grande compétition internationale en 2023, les Tricolores ne disputeront que deux matchs au mois de juin, toujours dans le cadre des éliminatoires du championnat d’Europe face à Gibraltar (le 16) et la Grèce (le 19).

Le calendrier des Bleus en 2023 :

France-Pays-Bas le 24 mars

Irlande-France le 27 mars

Gibraltar-France le 16 juin

France-Grèce le 19 juin

France-Irlande le 7 septembre

Pays-Bas-France le 13 octobre

France-Gibraltar le 18 novembre

Grèce-France le 21 novembre