Equipe de France: Platini est très fan du retour de Benzema et de l'hymne de Youssoupha

L'ancien numéro 10 et sélectionneur de l'équipe de France Michel Platini s'est exprimé sur le retour inattendu de Karim Benzema et la polémique autour de l'hymne des Bleus du rappeur Youssoupha, dans un entretien diffusé ce lundi sur LCI. Avec, à chaque fois, un avis tranché.

"Mbappé-Benzema, ça va être fantastique". Amoureux de football, Michel Platini attend avec impatience l’association entre les deux stars tricolores, rendue possible avec le retour en sélection de l’attaquant du Real Madrid pour l’Euro (11 juin-11 juillet). Dans un entretien accordé à LCI diffusé ce lundi, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France (65 ans) approuve totalement la décision de Didier Deschamps de reconvoquer l’ex-Lyonnais (81 sélections) après une mise à l’écart de plus de cinq ans. "C'est un bon joueur, Benzema, c'est un très, très bon joueur, rappelle "Platoche". On n'est pas l'avant-centre du Real Madrid toutes ces années sans être un très, très bon joueur."

Un come-back plein de promesses, notamment en raison de la prochaine association entre Benzema et Mbappé. "Tout en brillant lui-même, Benzema peut mettre encore plus Mbappé en valeur, estime Platini. De la même manière, il a mis en valeur Ronaldo pendant de nombreuses années, et ensuite il a explosé."

Youssoupha ? "C'est une ode à l'équipe de France, c'est formidable"

Par ailleurs, si l’équipe de France de football n’a jamais été épargnée par les polémiques, on ne s’attendait pas ce que l’une d’entre elles concerne la musique et plus précisément son hymne officiel pour l’Euro. "Ecris ton nom en bleu", la chanson du rappeur Youssoupha (41 ans) choisie par la FFF, ne fait pas l’unanimité. Elle est même vivement critiquée, surtout par l’extrême droite. Pour le numéro 2 du RN Jordan Bardella, interrogé jeudi par France Info, la Fédération a ainsi "cédé à une partie racaille de la France".

Défendu par Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, l’hymne des champions du monde s’est trouvé un autre "défenseur" de poids en la personne de Michel Platini. "C'est une ode à l'équipe de France, c'est formidable", juge l’ex-joueur et sélectionneur des Bleus. On a bien fait chanter l'hymne des Bleus par Johnny... Je ne vois pas le problème." L’ancien patron de l’UEFA rappelle que "l’équipe de France est ouverte à tout le monde" et associe cette polémique à de la "rigolade" et de la "communication".