Equipe de France: "Pogba va bien", des nouvelles rassurantes données par Deschamps

En marge de la cérémonie du Ballon d'or, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a donné des nouvelles rassurantes de Paul Pogba. Le milieu de terrain tricolore, tout proche de retrouver les terrains, conserve un espoir de faire partie des joueurs appelés par "DD" pour le Mondial au Qatar (20 novembre au 18 décembre).

Il était là, aux premières loges, pour assister au sacre de son numéro neuf. Présent dans l'enceinte du théâtre du Châtelet lundi soir, Didier Deschamps a pu saluer comme il se doit le lauréat du 66e Ballon d'or de l'histoire, à savoir Karim Benzema. Une récompense "méritée" pour le sélectionneur des Bleus, qui a aussi loué une victoire "pour le foot français".

>> Ballon d'or: les réactions en direct après le sacre de Benzema

"Avant de penser à une convocation, il doit être guéri"

Au milieu du parterre de stars et de médias internationaux présents à Paris, "DD" s'est également exprimé sur le cas d'un autre pilier de son équipe de France, à savoir Paul Pogba. Actuellement en convalescence après une opération au genou droit qu’il avait repoussée dans un premier temps avant de se rendre à l’évidence en septembre, le milieu de terrain de la Juve serait tout proche d'un retour sur les terrains selon son agente, Rafaela Pimenta, ces dernières heures.

Et Deschamps a confirmé ses dires au micro de Sport Mediaset. "Pogba va bien, son programme se déroule bien, l'important est qu'il soit guéri", a-t-il expliqué dans un premier temps avant d'être interrogé sur sa possible participation au Mondial au Qatar (20 novembre au 18 décembre). "On verra ça après, l'important avant tout est qu'il soit guéri et je pense qu'il le sera et c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Il s'est écoulé du temps entre les derniers matchs qu'il a joués et aujourd'hui. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri."

Pour rappel, le sélectionneur des Bleus doit communiquer sa liste pour la prochaine Coupe du monde le mercredi 9 novembre prochain à 20 heures. Il devra d'ores et déjà se passer des services de N'Golo Kanté, touché à une cuisse en août et qui a déclaré forfait il y a quelques jours, ainsi que de Boubacar Kamara, blessé au genou droit.