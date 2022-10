PSG: "Beaucoup pensent détenir la vérité mais elle est loin de la réalité", Deschamps réagit aux remous autour de Mbappé

Interrogé par Canal+ sur les derniers rebondissements concernant Kylian Mbappé, Didier Deschamps est conscient qu'on parle beaucoup de l'attaquant du PSG et parfois pas que pour de bonnes raisons.

La situation autour de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Après la polémique du #pivotgang lancée le week-end dernier, le natif de Bondy ne se sent pas à l'aise dans la position qu'il occupe sur le front de l'attaque parisienne. Au lendemain de la réception de Benfica en Ligue des champions, on apprenait que le numéro 7 du PSG souhaitait quitter le club le plus vite possible.

Une information qui a agité en coulisses. Luis Campos a pris la parole sur RMC Sport pour tenter d’éteindre l’incendie: "Je suis très surpris […] Kylian Mbappé ne nous a jamais demandé de partir en janvier." Le conseiller technique est dans son rôle mais les envies d’ailleurs du Français sont bien réelles.

"On parle beaucoup de lui"

La déception va même s’accentuer avec les révélations de Mediapart, mercredi, au lendemain du match nul des Parisiens en C1. D’après le site, le PSG aurait utilisé une "armée numérique" pour mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. Kylian Mbappé aurait été ciblé en 2019. Face aux nombreux remous qui polluent le quotidien du champion du monde, Didier Deschamps a volé au secours de son attaquant.

"Kylian c'est Kylian, par ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il peut faire en dehors aussi... on parle beaucoup beaucoup de lui. C'est de sa faute? Ce n'est pas négatif en disant ça, vu ce qu'il fait, c'est logique qu'on parle de lui, a concédé le sélectionneur sur Canal+. Après, il peut y avoir du positif, du négatif, beaucoup d'interprétation aussi. Malheureusement, par les temps qui courent, il y a beaucoup de personnes qui pensent détenir la vérité. La vérité, elle est loin de la réalité."

Quelle que soit la vérité, Kylian Mbappé sera fortement attendu sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche, lors du Classique face à l'OM (20h45), malgré un climat pesant autour du club de la capitale.