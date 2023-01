Equipe de France: "Zizou va devoir patienter", Petit veut voir Deschamps prolonger sur le banc des Bleus

Emmanuel Petit s'est montré très clairement en faveur d'une prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi. Le membre de la Dream Team RMC Sport a salué les résultats des Bleus depuis dix ans malgré l'intérêt de Zinedine Zidane pour le poste de sélectionneur.

Annoncé partant avant le début du Mondial 2022, Didier Deschamps a fait taire de nombreuses critiques grâce au parcours des Bleus au Qatar. Finaliste malheureux contre l'Argentine, le sélectionneur de l'équipe de France a atteint les objectifs fixés par la FFF et a gardé la main pour prolonger son contrat. Si Zinedine Zidane fait office de successeur désigné, Emmanuel Petit ne veut pas changer pour changer et continue de faire confiance au technicien en place.

"C’est vraiment un problème franco-français de vouloir à chaque fois pousser vers la sortie des gens qui réussissent la plupart du temps ce qu’ils entreprennent, a lancé Emmanuel Petit ce lundi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Est-ce que c’est parce qu’il a passé dix ans à la tête de l’équipe de France que l’on en a marre de voir sa tronche et que l’on veut passer à autre chose? Tous les romantiques veulent absolument voir Zizou. Je suis désolé mais Zizou il va devoir patienter parce que moi je fais partie de ceux qui veulent que DD reste."

Petit compare Deschamps à Ancelotti au Real

Porté par un Kylian Mbappé en grande forme, les Bleus ont atteint la finale. Au début de la compétition, et en particulier après le départ de Karim Benzema, de nombreux doutes ont perturbé la préparation du groupe de Didier Deschamps. Pourtant, il a encore réalisé un bon tournoi au Qatar selon Manu Petit.

"Moi non plus je n’oublie pas ce qu’il s’est passé avant. On sort d’un Euro catastrophique où les joueurs ont eu un mauvais comportement sur le terrain mais également dans les tribunes avec les ego, a encore estimé le membre de la Dream Team RMC Sport. Moi je lui fais confiance dans sa gestion humaine et la gestion de sa liste."

Et le consultant d'enchaîner sur le sélectionneur des Bleus: "A chaque fois que l’on parle de Didier Deschamps, on remet le problème de Benzema sur la table. L’année dernière Madrid a été champion d’Europe alors que sur les trois tours précédents ils méritent de passer à la trappe. Et pourtant ils sont champions d’Europe. Est-ce que cela fait pour autant de Carlo Ancelotti un mauvais entraîneur ou du Real Madrid une mauvaise équipe? Non, l’histoire retiendra que le Real Madrid a gagné la Ligue des champions. On s’en foutra royalement de ce qu’il s’est passé en quarts, en demies ou en finale. Bah c’est la même chose avec Didier Deschamps."

"La priorité c’est de gagner"

Malgré les critiques contre le jeu parfois limité des Bleus, Emmanuel Petit rétorque sans sourciller que seule la victoire est belle. Avec Didier Deschamps à sa tête, l'équipe de France a disputé trois finales sur les cinq dernières compétitions majeures.

"Bien sûr que l’on peut parler de la qualité de jeu mais au final... C’est toujours le débat qui oppose les pragmatiques et les romantiques, a poursuivi le milieu champion du monde 1998. […] Les beaux perdants français, on s’en souvient nous les Français. Mais le monde entier ne s’en souvient pas. Le monde ne se souvient pas que l’on aurait mérité de gagner la Coupe du monde. Quel est l’objectif d’un sélectionneur et d’un joueur sur le terrain? C’est de gagner ses matchs et ses compétitions. Et si possible de mettre du jeu, tout le monde rêverait de le faire. Mais au final, la priorité c’est de gagner."

Petit soutient Deschamps, pas Le Graët

Ardent défenseur du bilan de Didier Deschamps depuis son arrivée comme sélectionneur en 2012, Emmanuel Petit veut le voir prolonger son contrat.

"On était inquiet après la liste mais Deschamps nous a tous retournés, a conclu l'ex-joueur de Monaco et d'Arsenal. C’est lui qui a eu raison une nouvelle fois. Je veux que DD reste et ce n’est pas pour faire plaisir au président de la Fédération parce que lui, j’aimerais qu’il se casse."