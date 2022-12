Équipe de France: 70% des Français veulent voir Deschamps rester sélectionneur des Bleus

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 70% des Français interrogés veulent que Didier Deschamps reste sélectionneur de l'équipe de France, même si on leur propose Zinédine Zidane.

Les Français font confiance à Didier Deschamps. Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, l'ancien entraîneur de l'OM n'a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu'au 31 décembre. Si les dernières tendances sont au maintien de "DD", les Français veulent le voir continuer à la tête des Bleus et ce, malgré la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine.

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL* et Winamax, 70% d'entre eux ne veulent pas voir Didier Deschamps quitter son poste de sélectionneur, même si son remplaçant se nomme Zinédine Zidane. Sur les 1.005 personnes interrogées, 86% d'entre elles sont "fières" du parcours des coéquipiers de Kylian Mbappé.

Un entretien concluant avec Noël Le Graët

En fin de contrat au 31 décembre avec l'équipe de France, Didier Deschamps devrait poursuivre l'aventure avec les Bleus. Selon nos informations et comme évoqué par Le Parisien, la prolongation du sélectionneur à la tête de l'équipe de France est bien la grosse tendance, après son entretien avec Noël Le Graët, président de la FFF, à Guingamp jeudi. Les négociations se poursuivent sur la durée de cette prolongation. Mais les deux hommes veulent continuer.

Si cela aboutit, cela sera au minimum pour une durée de deux ans, ce qui le mènerait jusqu'à l'Euro 2024. Une compétition qu'il n'a jamais remporté en tant que sélectionneur. Finaliste de la dernière Coupe du monde, Deschamps pourrait être confirmé à son poste début janvier. La date du 7 est avancée en raison d'une assemblée fédérale qui se tiendra le même jour.

* Enquête réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 498 amateurs de football.