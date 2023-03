Chambrage, protection, complicité: après les Hernandez, place aux frangins Thuram en équipe de France

Marcus et Khéphren Thuram se sont présentés ce mercredi face à la presse à deux jours du matchs de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Les deux frères ont savouré leur première aventure commune chez les Bleus.

Ce n'est pas toujours facile d'être le fils d'une légende de l'équipe de France et d'embrasser la même carrière chez les pros. Mais les enfants de Lilian Thuram, Marcus et Khéphren connaissent eux aussi une belle réussite. A tel point que l'attaquant et le milieu ont été sélectionnés ensemble par Didier Deschamps pour les matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Forcément une fierté pour les deux frères.

"Franchement je ne pense pas qu'on l'ait évoqué mais cela a toujours été un rêve de venir avec mon frère à Clairefontaine, a salué le cadet Khéphren. Cela a toujours été un rêve de jouer avec lui dans le jardin ou au plus haut niveau. Aujourd’hui cela se réalise donc franchement c’est quelque chose d’exceptionnel d’être là avec lui."

Quand Marcus chambre Khéphren et son manque d'imagination

Sans surprise, le milieu de Nice et l'attaquant de Mönchengladbach sont très proches et la complicité entre eux est évidente. L'aîne des deux, Marcus, s'est amusé de la situation et a peu chambré Khéphren.

"Pour ma part je l’avais imaginé, lui c’est qu’il manque d’imagination je pense (rires). Depuis tout petit j’avais imaginé jouer en équipe de France avec mon petit frère. On est passé tous les deux par l’INF Clairefontaine. Quand je suis rentré sa seule envie c’était de rentrer aussi. Lors de ma première sélection, je pense que son envie était de venir aussi. Il a travaillé pour cela donc c’est une immense fierté."

"Pas de concurrence entre nous"

Après un passage commun à l'INF Clairefontaine, Marcus et Khéphren ont connu des clubs différents pendant leur carrière. En évoluant à des postes différentes, les deux frangins se sont aussi évité une rude concurrence entre eux.

"T’inquiète (je vais répondre). Il n’y a pas de concurrence entre nous et notre père ou entre Khéphren et moi, a assuré Marcus avant de plaisanter gentiment. Peut-être que lui a une petite concurrence avec moi parce que c’est le plus petit et qu’il fait tout pour rattraper son grand frère. Mais cela reste dans l’amour et la bonne humeur."

Avant de préciser: "On se charrie de temps en temps quand il marque ou quand je ne marque pas. Mais cela n’’arrive que rarement comme c’est souvent moi qui marque (rires). Cela reste bon enfant et c’est mon petit frère donc tout ce qu’il fait je le vois avec des grands yeux d’amour. Il n’y a pas de concurrence."

Un échange de jolis compliments

Un avis sur une éventuelle concurrence partagé par le plus jeune des deux frères d'un "tout comme Marcus." Qu'on se le dise, il sera difficile de brouiller Marcus et Khéphren Thuram tant ils semblent s'aimer.

"Je viens de le rencontrer mais demain je pourrai vous le présenter… Khéphren c’est quelqu’un de très souriant, très sérieux et très concentré, s'est enthousiamé l'aîné avec fierté. Il sait ce qu’il veut dans la vie et on peut le voir parce qu’il arrive à gravir les échelons. Il n’a que 21 ans et j’espère que ce n’est que le début."

Et son jeune cadet de lui répondre: "Marcus Thuram est quelqu’un de très jovial, quelqu’un de très sérieux qui a énormément confiance en lui et en ses qualités. Je sais qu’il sait qu’il peut arriver encore beaucoup beaucoup plus haut. Il travaille tous les jours pour cela."

Marcus Thuram: "Je crois que Théo est un peu jaloux"

Sélectionnés ensemble lors de la Coupe du monde au Qatar, les frères Hernandez ont été séparés après la grosse blessure au genou de Lucas. Toujours convalescent, le défenseur du Bayern n'a pas été convoqué par Didier Deschamps qui a choisi Eduardo Camavinga comme doublure en latéral gauche.

"Je crois que Théo est un peu jaloux parce que Lucas n’est pas là déjà (sourire). Aucun conseil non car il sait très bien que l’on a l’habitude de cela, a expliqué Marcus Thuram au sujet des frères Hernandez. Je l’ai vu beaucoup échanger avec son frère lors des derniers rassemblements. En les regardants je me suis imaginé faire pareil avec Khéphren. Et aujourd’hui c’est le cas donc je suis très content."