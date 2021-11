Equipe de France: Stéphan assure que les Bleus ont tourné la page de l’Euro

A trois jours du match des Bleus face au Kazakhstan, Guy Stéphan, sélectionneur adjoint de l’équipe de France, a assuré ce mercredi dans un entretien à l'AFP que les Tricolores avaient bien tourné la page de leur Euro 2021 manqué.

Plus de quatre mois après, que reste-t-il de l’élimination précoce de l’équipe de France, en huitième de finale de l’Euro contre la Suisse (3-3, 5-4 tab)? Ce mercredi, Guy Stéphan, sélectionneur adjoint des Bleus, a expliqué à l'AFP qu’un "débrief" de cet échec avait été fait, sans partager les détails des discussions.

"On a réussi à surmonter cela"

"On est loin de tout ça", a-t-il juré. "Il y a eu une autre compétition depuis et on l'a plutôt bien gérée. On a joué contre des équipes parmi les meilleures d'Europe, particulièrement motivées pour gagner la Ligue des nations et nous battre (victoire 2-1 en finale contre l’Espagne). Et on a réussi à surmonter cela. Ça amène du crédit au débrief qu'on a pu faire à la suite de l'Euro", a-t-il poursuivi.

Selon lui, la Ligue des Nations a "indiscutablement" permis de remettre les choses à plat dans le camp tricolore. Ça a amené une autre lecture sur l'équipe de France et son jeu, qui a été attractif. A l'Euro, in fine on est éliminés, mais on a fini premiers de notre poule devant l'Allemagne et le Portugal. Quelquefois, il y a une lecture de l'instant. Nous, on essaye de prendre un peu plus de recul."

"Extrêmement difficile de traverser les compétitions avec succès"

Guy Stéphan s’est également exprimé sur les difficultés pour une équipe de rester au sommet sur le long terme. "C'est extrêmement difficile pour une équipe nationale de traverser les compétitions avec succès. Il y a eu l'Espagne en 2008, 2010 et 2012 qui était exceptionnelle. Sinon il faudrait remonter dans le temps avec le Brésil. Regardez l'Allemagne, championne du monde en 2014... et en 2018, ils ont explosé en étant éliminés dès le premier tour", a-t-il insisté.

Les Bleus affronteront le Kazakhstan samedi (20h45). La rencontre se déroulera exceptionnellement au Parc des Princes et non au Stade de France, en raisons de travaux sur le RER B et de la date du 13 novembre, six ans après les attentats de Paris.