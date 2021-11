Equipe de France: "tout arrive pour une raison", réagit Pogba après sa blessure

Paul Pogba, milieu de terrain de l’équipe de France, a donné de ses nouvelles mardi soir après sa blessure à la cuisse droite contractée à l’entraînement lundi.

La saison de Paul Pogba (28 ans) a pris une mauvaise tournure sur un banal exercice de tirs à l’entraînement de l’équipe de France, lundi. Le milieu de terrain s’est blessé à la cuisse droite en tentant une reprise sur une remise de Didier Deschamps, son sélectionneur. Son forfait pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan samedi, puis la Finlande mardi, a été acté quelques heures plus tard. Mardi soir, le joueur de Manchester United a donné quelques nouvelles sur ses réseaux sociaux.

"Nous allons revenir plus fort"

"Salut à tous, comme vous pouvez le voir, je me suis blessé et j’espère que ce n’est trop grave, a-t-il confié sur son compte Instagram. Je vais probablement passer un scanner ces prochains jours pour voir à quel point c’est grave. Nous en sommes là mais nous allons revenir plus forts. Je le sais. Ne perdons pas la foi, ne perdons pas les vibes positives. On garde le sourire. Tout arrive pour une raison. Nous allons revenir. Merci pour le soutien. Je vais bientôt revenir."

Selon les informations de RMC Sport, les premiers diagnostics font état d’une absence estimée entre huit et dix semaines. Dans le meilleur des cas, le champion du monde 2018 pourrait reprendre lors de la dernière semaine de l’année, pendant la période des fêtes très chargée en Angleterre. Avant de se blesser, Pogba traversait une période compliquée avec Manchester United et comptait sur le rassemblement avec les Bleus pour s’oxygéner.

Avant de rejoindre Clairefontaine, il purgeait trois matchs de suspension après un carton rouge reçu face à Liverpool en Premier League. Il se trouvait aussi au cœur des critiques de nombreux consultants dans les médias britanniques, comme l’ancien joueur de Manchester United Paul Scholes. Ce dernier avait fustigé l’immaturité du milieu de terrain après le match nul entre Manchester United et l’Atalanta Bergame (2-2) en Ligue des champions. Il faut peut-être interpréter sa phrase ‘tout arrive pour une raison’ comme un parallèle entre sa blessure et ces éléments contraires.