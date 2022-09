Equipe de France: Suivez en direct vidéo l'annonce de la liste de Didier Deschamps

Dernière répétition pour Didier Deschamps qui annonce ce jeudi sa liste ds Bleus pour deux matchs de ligue des Nations. C'est la dernière liste avant la Coupe du monde au Qatar.

C'est la dernière liste de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2022 au Qatar et c'est d'ores et déjà un sacré casse-tête, entre les blessés (Kanté, Pogba, Hernandez...) les incertains (Benzema, Rabiot, Pavard...) la moitié de l'équipe de France est sur le flanc avant les matchs de Ligue des nations (qui sont un peu des matchs amicaux, vue la sitation) contre l'Autriche et le Danemark. Suivez en direct et en vidéo la conférence de presse du sélectionneur qui sera aussi sûrement interrogé sur les dossiers chauds du moment, et ils sont nombreux: affaire Pogba, scandales à la FFF, déplacements en char à voile, boycott de la Coupe du monde au Qatar...