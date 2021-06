Equipe de France: trois absents à l'entraînement, long échange Deschamps-Griezmann

Raphaël Varane, Benjamin Pavard et Ousmane Dembélé n'ont pas pris part à l'entraînement des Bleus ce dimanche, au lendemain du nul contre la Hongrie (1-1) à l'Euro 2021. Didier Deschamps a profité de cette séance pour échanger avec certains joueurs dont Antoine Griezmann.

Trois joueurs manquaient à l'appel ce dimanche après-midi lors de l'entraînement des Bleus, au lendemain du nul frustrant concédé contre la Hongrie (1-1) à l'Euro. Raphaël Varane, Benjamin Pavard et Ousmane Dembélé n'étaient pas présents sur la pelouse du Nandor Stadion, l'habituelle enceinte du MTK Budapest. Comme annoncé par Didier Deschamps sur Téléfoot, Dembélé doit passer des examens médicaux en fin de soirée après être sorti en toute fin de match face aux Hongrois en raison d'un pépin physique. "Il faudra vérifier, a fait savoir le sélectionneur au micro de TF1. Il y a eu une réaction par rapport au tendon d’un genou, apparemment ce serait un coup."

Concernant l'entraînement du jour, qui a démarré à 17h38, les remplaçants ont rapidement été rejoints par des joueurs qui étaient titulaires samedi. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe étaient là, mais sans crampons. Ils se sont contentés d’une séance à la carte : footing, vélo pour certains (Griezmann), pas chassés et étirements. D'abord absent, Kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers quarante minutes après le début de l’entraînement. En tenue décontractée, il est allé discuter, rieur, avec un petit groupe composé de Pogba, Kimpembe et Benzema.

Didier Deschamps, lui, a profité de cet entraînement pour échanger longuement avec Griezmann. Puis avec Kimpembe et Rabiot.

Lemar efficace et investi

Les remplaçants ont multiplié les gammes, échauffements avec ballon et toros. Ils ont ensuite travaillé les débordements, les centres et la finition. Entré à la place de Dembélé contre la Hongrie, Thomas Lemar s'est montré particulièrement efficace et investi. La séance s'est terminée par une opposition entre deux équipes. Avec d'un côté Mike Maignan, Jules Koundé, Kurt Zouma, Clément Lenglet, Thomas Lemar, Kingsley Coman et Marcus Thuram. Et, de l'autre, Steve Mandanda, Corentin Tolisso, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder et Moussa Sissoko.

Pour les Bleus, pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro, le prochain rendez-vous est fixé mercredi contre le Portugal, pour le dénouement du groupe F.