Zidane a joué avec sa famille dans un match de five diffusé sur Twitch

Présent vendredi au Z5 Aix lors d'un live sur Twitch sur la chaîne du streameur Amine, Zinédine Zidane a disputé trois matchs de five, dont l'un avec ses quatre fils et ses deux neveux. "ZZ" a aussi défié une équipe d'anciens joueurs de l'OM avec Samir Nasri et Djibril Cissé notamment.

Une première sur Twitch pour Zinédine Zidane. Ce vendredi, le champion du monde 1998 a répondu à l'invitation du streameur Amine, participant à plusieurs matchs de five avec d'autres personnalités comme Samir Nasri ou Mamadou Niang. Lors d'une partie, "ZZ" a joué avec d'autres membres de sa famille.

Dans le deuxième match de la journée, Zinédine Zidane a ainsi été accompagné par ses quatre fils : Enzo (28 ans), Luca (25 ans), Théo (21 ans) et Elyaz (17 ans). L'ancien joueur du Real Madrid a aussi été épaulé par ses neveux Mehdi (31 ans) et Driss (28 ans). Au cours de cette partie, la "Zidane Family" a affronté des créateurs de connus bien connus des réseaux sociaux. Michou, qui dépasse les 8 millions d'abonnés sur YouTube, figurait dans cette formation tout comme Billy (2,5 millions d'abonnés sur Twitter).

La "Team Zidane Family", le 16 juin 2023 © Twitch Amine

Un match comme une équipe All Stars de l'Om

Après une courte expérience à Rodez en 2021-2022, Enzo Zidane, milieu offensif, évolue actuellement au CF Fuenlabrada, en troisième division espagnole. Gardien, Luca Zidane joue à l'échelon supérieur, du côté d'Eibar. Milieu central, Théo Zidane se trouve aussi en Espagne, dans la réserve du Real Madrid, à la Castilla. Latéral gauche, Elyaz Zidane est aussi lié au club merengue, dans l'équipe U18.

Amine a lui disputé le troisième et dernier match dans l'équipe de Zinédine Zidane, avec notamment le commentateur Smaïl Bouabdellah ou Bruce Grannec, l'ancien champion du monde du jeu vidéo FIFA. En face, Samir Nasri emmenait une équipe "All-Stars OM" avec Maxime Lopez, Mamadou Niang, Benoît Cheyrou, Djibril Cissé et Hugo Magnetti.

Roman Frayssinet, Oli, Dadju, Bengous, Sneazzy, Tayc, Melha Bedia et Redouane Bougheraba ont eux aussi affronté l'équipe de Zidane lors du premier jour du match organisé au Z5 à Aix-en-Provence.

Suivi par plus de deux millions de personnes sur Twitch, Amine avait organisé en novembre dernier l'Eleven All Stars, un match lors duquel des streamers français avait battu des streamers espagnols au stade Jean-Bouin de Paris (2-0).