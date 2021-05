Euro Espoirs: sur quelle chaîne regarder France-Pays-Bas

Deux mois après avoir validé sa qualification pour la phase finale de l’Euro, l’équipe de France Espoirs affronte les Pays-Bas ce lundi (18h) à Budapest. Un match à suivre sur les sites de France TV et de l'UEFA.

Les choses sérieuses reprennent pour l’équipe de France Espoirs. Les Bleuets ont rendez-vous face aux Pays-Bas, ce lundi (18h) pour leur quart de finale de l’Euro, deux mois après avoir terminé à la deuxième place de leur poule (deux victoires, un nul), derrière le Danemark, lors de la première phase de la compétition, coupée en deux en raison de la crise liée au coronavirus.

La rencontre sera diffusée sur le site de France TV Sport et de l'UEFA . Elle sera aussi à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site. L’atmosphère changera pour les hommes de Sylvain Ripoll qui entament des matchs à élimination directe et qui retrouveront du public, contrairement au moins de mars. Aucune jauge n’a été mise en place pour la vente des billets dans la Bozsik Arena de Budapest et ses 9.000 places.

Pour ce choc face à l’un des outsiders de la compétition, le sélectionneur sera privé de Jules Koundé, retenu avec l’équipe de France A pour l’Euro, mais aussi de Mattéo Guendouzi et Jeff-Reine Adelaïde, blessés. Alban Lafont et Randal Kolo-Muani n’ont, eux, pas été retenus afin de disputer le barrage de Nantes face à Toulouse pour le maintien en Ligue 1.

A la recherche d'un premier titre depuis 1988

Non retenus avec les Bleus, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, Jonathan Ikoné et Dayot Upamecano sont présents pour cette semaine express de compétition avec les demi-finales le jeudi 3 juin et la finale programmée le dimanche 6 juin. "Les huit équipes ont le même objectif, il y a de la qualité partout, a confié Ripoll en conférence de presse. On doit se concentrer sur les étapes à franchir et on espère continuer pour aller là où on le souhaite."

En demi-finale, le vainqueur du duel entre la France et les Pays-Bas affrontera celui du match Allemagne-Danemark. Les Français n’ont plus décroché la victoire dans la compétition depuis 1988 avec Eric Cantona, Laurent Blanc et Franck Sauzée notamment.