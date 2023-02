FFF: après sa démission, Le Graët a déjà retrouvé un poste… à la FIFA

Alors qu’il vient tout juste de démissionner de la présidence de la Fédération française de football, Noël Le Graët va diriger le bureau de la FIFA à Paris, a révélé Eric Borghini, membre du comité exécutif de la FFF.

Noël Le Graët a su vite rebondir. Alors qu’il vient tout juste de démissionner de son poste de président de la Fédération française de Football (FFF), le dirigeant breton a d’ores et déjà retrouvé une fonction prestigieuse dans le monde du football.

>> Démission de Noël Le Graët: toutes les infos et réactions EN DIRECT

"Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience", a indiqué Eric Borghini, membre du comité exécutif de la FFF, ce mardi midi devant le siège de l’instance.

Borghini: "Nous étions tous très tristes"

Eric Borghini, président de la Ligue de Méditerranée et membre du Comex depuis 2011, est par ailleurs revenu sur la démission de Noël Le Graët, intervenue ce mardi matin: “La raison l’a emporté. Le président a comme prévu donné sa démission, il a été extrêmement émouvant et nous étions tous très tristes. C'est au moment non seulement historique mais aussi émotionnellement très fort pour tout le monde. Nous avons remercié le président pour le bilan tout à fait exceptionnel et le grand dirigeant qu’il a été."

Philippe Diallo (59 ans), vice-président de Le Graët et ancien joueur du FC Nantes, va assurer l’intérim à la tête de la FFF. Il occupait déjà cette fonction depuis plusieurs semaines et la mise en retrait du dirigeant breton. Il sera aux commandes de la FFF jusqu’à la prochaine assemblée fédérale, programmée 10 juin 2023.

Le 9 juin, à la veille de cette Assemblée fédérale, le comité exécutif devra choisir en son sein un candidat pour la présidence jusqu’au terme du mandat actuel, soit jusqu’à la fin de l’année 2024. Au-delà de Philippe Diallo, qui pourrait vouloir prolonger son intérim après juin 2023, tous les membres du Comex pourront candidater.