FFF: deux nouveaux témoignages de harcèlement accablent Noël Le Graët

Alors que Noël Le Graët vient d’être mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football (FFF), Le Parisien révèle deux nouveaux témoignages de harcèlement qui accablent le dirigeant breton.

Les langues continuent de se délier. Tout juste mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football, Noël Le Graët est visé par de nouvelles accusations de comportement déplacé. En plein audit diligenté par le ministère des Sports pour faire la lumière sur des dysfonctionnements au sein de la première fédération sportive de France, Le Parisien révèle deux témoignages d’anciennes collaboratrices de Le Graët.

Une ex-dirigeante de la FFF raconte s’être faite "humilier" par le dirigeant breton, auteur "de comportements déplacés souvent sous l’emprise de l’alcool". Elle assure avoir reçu de nombreuses invitations à dîner et messages insistants. "Vous êtes belle, vous êtes intelligente. C’est ce que Noël Le Graët me disait, ajoute l’ancienne dirigeante. Je trouvais ça déplacé venant du président de la fédération." L’ancienne collaboratrice de Le Graët assure également que le Breton lui reprochait de "ne pas vouloir coucher avec lui".

Une deuxième témoin, salariée de la FFF pendant une dizaine d’années, accuse le Comex (comité exécutif) d’avoir fermé les yeux: "Il y a eu des rapports internes dont le Comité exécutif a eu connaissance et qui sont restés sans conséquences. Oui, il y a eu du harcèlement sexuel et du harcèlement moral à la fédération. C’était connu de tout le monde !"

"Un sentiment de toute puissance"

Les enquêteurs de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ont recueilli plusieurs témoignages de ce type dans le cadre de l’audit diligenté par le ministère des Sports. Mais, si ces faits sont moralement condamnables, ils ne semblent pas nécessiter l'activation de l'article 40. Celui-ci dispose que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".

"Noël Le Graët a un sentiment de toute-puissance, les dirigeants le regardent en se disant qu’il est très fort politiquement. Il n’est pas fort, il est tordu, méprisant et sans scrupule. Il est aussi habile, résume l’ancienne dirigeante auprès du Parisien. Concernant les femmes, il n’y a pas de tentatives de viols, il s’agit de comportements totalement déplacés, qui pourraient davantage s’apparenter à du harcèlement moral que sexuel. Et personne n’a déposé plainte."

Au micro de BFMTV mardi matin, Sonia Souid, agente de joueurs et de joueuses, a également dénoncé le comportement déplacé du président de la Fédération française de football entre 2013 et 2017 et notamment son attitude au cours d’un rendez-vous chez lui en 2014.

"Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient, confie Sonia Souid. Et là, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit. (...) comme deux seins et un cul en fait."

L'agente de joueurs a fait écouter à BFMTV un message vocal datant de juillet 2017, envoyé en soirée par le président de la FFF: "Sonia, je suis à ma troisième bouteille, je vous attends pour la quatrième." À l'issue de l'interview, Sonia Souid a montré devant la caméra de BFMTV plusieurs SMS que Noël Le Graët lui a envoyés. "Vous me manquez", "Êtes-vous libre demain soir?", "Puis-je vous inviter à dîner demain soir, j'insiste", écrit notamment celui qui a finalement été rattrapé par toutes ces casseroles.