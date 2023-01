FFF: le Conseil national de l'éthique de la Fédération réclame la démission de Le Graët

Patrick Anton, le président du Conseil national de l'éthique de la FFF a demandé ce mardi à Noël Le Graët de démissionner de son poste de président de la Fédération française de football. Un fait exceptionnel compte-tenu de l'habituelle réserve observée par le CNE au sein de l’instance.

Le dérapage de trop pour Noël Le Graët. Dans une interview malavisée sur RMC, le président de la FFF a enflammé le football français et même au-delà. Egalement rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel sur l’agent Sonia Souid, le patron de l’instance voit son avenir devenir de plus en plus incertain. A la veille d’une réunion du Comex ce mercredi, sur convocation du dirigeant breton, le président du Conseil national de l'éthique de la Fédération, Patrick Anton, est sorti de son habituelle réserve pour prendre position et demander le départ de Noël Le Graët.

"On appelle le président de la Fédération au retrait de ses fonctions et donc à sa démission, a déclaré Patrick Anton auprès de L'Equipe ce mardi. On a besoin d'un pouvoir qui soit fort et serein, ce qui malheureusement n'est plus le cas."

"On ne peut que lui demander de se retirer"

Habituellement impliqué dans les affaires liées aux discriminations, comme cela avait été le cas lorsque Idrissa Gueye avait été invité à clarifier sa position sur son refus de porter un maillot au flocage arc-en-ciel, le CNE espère cette fois du changement au sein de l’instance dirigeante du football tricolore avec le départ du patron de la FFF.

"Concernant le président de la Fédération, si bien évidemment on n'entend pas saisir une commission de discipline, on ne peut que lui demander de se retirer, dans l'intérêt supérieur du football, a enchaîné Patrick Anton. On ne veut pas non plus tirer sur une ambulance puisque l'on voit bien que ça sort un peu de partout. Mais on ne va pas gâcher les bons résultats financiers et sportifs de la FFF par un feuilleton qui relève plus de la page des faits divers que de la rubrique football."

Anton regrette le manque de sérénité d’un Le Graët fatigué

Président de la FFF depuis 2011, Noël Le Graët apparait comme fatigué aux yeux de Patrick Anton. Le membre du Conseil national de l'éthique espère voir le dirigeant âgé de 81 ans passer la main au plus tôt. Outre la possibilité de voir d’autres témoignages égratigner la Fédération, le Breton ne lui semble plus être l’homme de la situation.

"Le président Le Graët a tenu des propos qui démontrent qu'il a perdu un peu de sa lucidité. C'est un homme qui est fatigué, qui a besoin de passer à autre chose, a conclu Patrick Anton. Gouverner une Fédération qui a deux millions de licenciés suppose que l'on ne perde pas son calme et sa sérénité comme il l'a fait. Il faut retrouver un cap fort."