FFF: "Le Graët prendra ses responsabilités", assure Borghini, membre du Comex

Eric Borghini, membre du Comex de la Fédération française de football, a confié sur RMC qu’il lui serait "humainement très difficile" de demander à Noël Le Graët de quitter son poste. Même s’il estime que le dirigeant breton "prendra ses responsabilités" si la situation l’exige.

Il ne cache pas que la situation est, pour lui, humainement éprouvante. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mardi, Eric Borghini, président de la Ligue de Méditerranée et membre du Comex (comité exécutif) de la Fédération française de football (FFF), a confié qu’il aurait eu du mal à demander à Noël Le Graët de quitter son poste de président à cause des nombreuses polémiques.

"[Lui demanderiez-vous de démissionner dans l’intérêt supérieur du football ?] Je ne sais pas si j’aurais le courage d’aller jusque-là. (...) Il a pu faire ce qu’il a fait - ou pas fait d’ailleurs, on attend d’avoir les éléments… C’est humainement très difficile pour moi. J’ai souffert avec lui sur certains dossiers. Je ferais mon devoir de membre du Comex, mais ce n’est pas quelque chose qui se fait comme ça. On va voir, on va se parler, on va regarder, on va attendre d’avoir les résultats de l’audit", a indiqué Eric Borghini au micro de RMC, dans une interview à retrouver à partir de 18h heures dans l’émission Rothen s’enflamme.

"Il faut faire les choses dans l'ordre"

"Il faut faire les choses dans l’ordre, il y a des enquêtes en cours, un audit très approfondi d’après ce que j’ai compris, a poursuivi le membre du Comex. Ne brûlons pas les étapes, nous ne sommes pas à trois jours près. La ministre a annoncé que les conclusions de l’audit seront connues fin janvier, c’est demain. On verra à ce moment-là. Noël prendra ses responsabilités comme il l’a toujours fait dans sa vie. C’est un grand dirigeant du foot français depuis 50 ans, il a fait beaucoup.”

Alors qu’il a choqué toute la planète foot - et au-delà - avec sa sortie déplacée sur Zinédine Zidane sur RMC, le président de la Fédération française de football est également rattrapé par l’enquête sur les dysfonctionnements au sein de l’instance qu’il dirige.

Noël Le Graët à a déjà été entendu à une reprise dans le cadre de cet audit commandé par le ministère des Sports après de nombreux témoignages de salariés ou anciens salariés dénonçant le climat délétère au sein de l’instance, certains accusant même Le Graët de harcèlement sexuel, ce dont le président de la FFF s’est toujours défendu.

Un Comex exceptionnel ce mercredi matin

Devant la tempête médiatique, Noël Le Graët va convoquer un Comex exceptionnel mercredi en fin de matinée. Le Comex va demander à Le Graët pourquoi il n’a pas été consulté avant sur la durée de prolongation de Didier Deschamps. Un point sur la gouvernance sera également fait au lendemain de l’audition de Le Graët et Hardouin par les enquêteurs de la mission d’audit. Plusieurs membres du Comex veulent imposer un nouveau mode de gouvernance, plus collégiale. Des explications seront aussi demandées sur la sortie du président sur RMC concernant Zinédine Zidane mais aussi sur le témoignage de Sonia Souid.

Dans les prochains jours, une réunion des présidents de ligues et de districts devrait aussi se tenir afin de se positionner sur l'avenir du président de la FFF. Pour rappel, en cas de démission de Noël Le Graët, c'est le vice-président Philippe Diallo qui deviendrait président de la fédération de manière intérimaire, avant de désigner un candidat au sein du Comex.