Rennes: Genesio juge "inappropriées et irrespectueuses" les paroles de Le Graët sur Zidane

Bruno Genesio a été invité en conférence de presse à réagir à propos des déclarations du président de la FFF Noël Le Graët au sujet de Zinédine Zidane. L’entraîneur du Stade rennais a jugé cette sortie totalement déplacée.

"C’est regrettable." Comme l’ensemble des acteurs du sport français – et même au-delà –, les propos de Noël Le Graët envers Zinédine Zidane sur RMC dimanche ne sont pas passés. Invité à commenter la sortie polémique du président de la Fédération française de football, méprisante pour la légende du foot tricolore, l’entraîneur du Stade rennais a été ferme.

"Je crois que tout a été résumé par des acteurs beaucoup plus importants que moi dans le football, a-t-il déclaré en conférence de presse. Mais je les ai trouvées comme la majorité des gens du foot inappropriées et irrespectueuses."

Zidane, un homme "que l’on n’entend jamais critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit"

Avant de préciser le fond de sa pensée: "Vis-à-vis non seulement d’un des plus grands sportifs français de tous les temps, mais aussi vis-à-vis de l’homme. Que l’on n’entend jamais critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, alors qu’il a une légitimité extraordinaire en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. C'est regrettable".

Face au tollé et à l’accumulation de réactions négatives à son égard, Noël Le Graët s’en est excusé publiquement ce lundi. Reconnaissant "des propos maladroits qui ont créé un malentendu" concernant Zizou, à qui il devrait présenter ses excuses personnelles par téléphone.