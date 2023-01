FFF: "La Fédé ne s’est jamais aussi bien portée financièrement", un membre du Comex défend Le Graët

Avant la tenue d’un comité exécutif de la FFF d’urgence ce mercredi, l’un de ses membres, Albert Gemmrich s’étonne de l’agitation au sein de l’instance dans Le Parisien et défend le bilan de Noël Le Graët.

Noël Le Graët sera-t-il poussé à présenter sa démission ce mercredi lors du comité exécutif de la FFF? Rien n’est sûr. Fragilisé pour ses propos déplacés sur Zinedine Zidane et une accumulation de casseroles (témoignages de drague lourdes, audit sur le pilotage de la Fédé, accusation de harcelement sexuel, sorties médiatiques étonnantes...), le président de la FFF dispose encore de précieux soutiens parmi les 13 membres du comex. Dix d’entre eux doivent leur présence au comex pour avoir figuré sur la liste de Le Graët élue en mars 2021. Aline Riera, nommée trésorière après le départ de Brigitte Henriques au CNOSF, a aussi été choisie par l'actuel patron.

"La Fédé ne s’est jamais aussi bien portée financièrement"

Si certains s’interrogent sur la continuité du Breton à la tête la Fédé, ce dernier peut toujours compter sur des fidèles comme Albert Gemmrich, président de la Ligue du Grand-Est et membre du comex. Dans une brève réaction au Parisien, ce dernier fait part de son étonnement sur l’agitation actuelle autour de la FFF. "Je trouve un peu étonnant qu’on s’inquiète autant en haut lieu alors que la Fédé ne s’est jamais aussi bien portée financièrement", lance-t-il.

L’ancien joueur de Strasbourg, avec qui il a été champion de France 1979 et dont il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire, est au comité exécutif depuis 2012. L’homme de 67 ans est l’un des rares membres du comex à s’exprimer publiquement sur le cas Le Graët.

Borghini sur RMC: "Moi, je lui dois tout à Noël. Moi, je l’aime Noël"

Éric Borghini, président de la Ligue de la Méditerranée, s’est confié sur RMC mardi en reconnaissant ne pas savoir s’il aurait le cran de demander la démission de son président. "Je ne sais pas si j’aurais le courage d’aller jusque-là, a-t-il lancé. Noël nous a dit 'je vous aime tous' à l’assemblée générale. Moi, je lui dois tout à Noël. Moi, je l’aime Noël. Il a pu faire ce qu’il a fait - ou pas fait d’ailleurs, on attend d’avoir les éléments… C’est humainement très difficile pour moi. J’ai souffert avec lui sur certains dossiers. Je ferai mon devoir de membre du Comex, mais ce n’est pas quelque chose qui se fait comme ça. On va voir, on va se parler, on va regarder, on va attendre d’avoir les résultats de l’audit."