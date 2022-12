France-Angleterre: le prix des places atteint déjà des montants fous au marché noir

Le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Angleterre (samedi, 20h) devrait se dérouler à guichets fermés, au Qatar. Selon la presse britannique, le prix de certains billets au marché noir dépasse la dizaine de milliers d'euros.

Presque tous les favoris sont encore en course lors du Mondial 2022 au moment de basculer sur les quarts de finale. Si certains fans s'arrachent les places pour voir le potentiel dernier match dans le tournoi de Lionel Messi et de l'Argentine, les supporters de l'Angleterre et de la France cherchent à récupérer un billet pour le quart entre les Three Lions et les Bleus.

Un duel qui devrait, à l'inverse de plusieurs rencontres à Doha, se jouer dans un stade bien rempli. Peut-être même à guichets fermés si l'on se fie aux prix d'un ticket sur le marché. Si RMC Sport a confirmé en début de semaine que le marché parallèle explosait au Qatar, le Daily Mail va encore plus loin et fait état de montants atteignant plus de 10 000 livres sterling, soit environ 11 600 euros.

Jusqu'à 28 fois le prix initial

Les prix décollent et tous les fans cherchent à récupérer le précieux sésame pour entrer au Stade Al Bayt samedi soir (20h en direct commenté sur RMC Sport) et ainsi voir Kylian Mbappé, Olivier Giroud et les autres joueurs tricolores défier les Anglais de Kyle Walker et Phil Foden.

Si des places étaient encore accessibles pour environ 600 euros ces derniers jours, l'engouement pour ce choc entre deux favoris pour le titre a entraîné une énorme inflation.

A plus de 11 600 euros la place, cela équivaut à près de 28 fois le prix initial selon le quotidien britannique. Et tout cela, sans compter le prix du trajet pour les fans qui ne se trouveraient pas déjà au Qatar.

Selon les premières estimations venues d'outre-Manche, cela ne devrait pas décourager les fans des Three Lions. Au moins 9 500 supporters anglais sont attendus dans les tribunes du stade Al Bayt pour ce France-Angleterre ô combien excitant.