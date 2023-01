Coupe du monde: temps de jeu, transfert, retraite... un mois après la finale perdue, où en sont les 26 Bleus

C'était il y a un mois jour pour jour: l'équipe de France s'inclinait en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine de Lionel Messi. Depuis, les championnats nationaux ont repris leurs droits. Petit point d'étape sur la reprise des Bleus.

C'était il y a un mois jour pour jour: l'équipe de France s'inclinait aux tirs aux but en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, contre l'Argentine de Lionel Messi. Et en quelques semaines, beaucoup de choses ont changé au sein du groupe de 26 joueurs retenus pour la compétition. Revenus en club, certains ont connu des galères de temps de jeu, d'autres doivent gérer leur avenir.

Ils ont repris les bonnes habitudes

Ils sont 15 à avoir repris en club comme ils avaient fini un mois et demi plus tôt. Parmi eux, certains ont réalisé un retour en trombes. Pour d'autres, ce fut plus délicat...

Titulaires dès qu'ils sont disponibles, Ousmane Dembélé (deux buts) et Jules Koundé ont remporté la Supercoupe d'Espagne avec le Barça. Antoine Griezmann (Atlético) et Jordan Veretout (OM) se sont montrés à leur avantage avec respectivement trois passes décisives et deux buts. Raphaël Varane (Manchester United) et William Saliba (Arsenal) sont tous deux invaincus avec leur clubs respectifs outre-Manche. Les deux défenseurs centraux ont réalisé deux clean-sheets en quatre matchs.

Mandanda (OM), Rabiot (Juve), Giroud (AC Milan), Disasi (Monaco), Théo Hernandez (AC Milan) et Fofana (Monaco) ont repris leur place de titulaire, sans être forcément flamboyants. Kylian Mbappé (PSG) était revenu très rapidement à l'entraînement mais a profité de vacances début janvier. Un but en trois matchs depuis son retour avec Paris. Hugo Lloris (Tottenham) et Ibrahima Konaté (Liverpool) sont eux aussi titulaires mais ont connu un début de mois difficile avec chacun un but marqué contre leur camp.

Ils ont du mal à se faire une place

Ils sont trois à peiner à s'imposer, comme avant la Coupe du Monde. Alphonse Aréola n'a toujours pas joué le moindre match avec West Ham depuis la fin décembre. Deuxième gardien du club londonien, le Français est devancé par Lukasz Fabianski dans la hiérarchie.

Les deux Madrilènes Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont tous deux dans la rotation chez les Merengue. L'ancien Monégasque n'a pas participé à la Supercoupe d'Espagne tandis que l'ancien Rennais a pris part aux cinq matchs depuis son retour, sans être un titulaire en puissance.

Ils attendent le retour de la Bundesliga

Dayot Upamecano et Kingsley Coman attendent tranquillement la reprise de la Bundesliga avec le Bayern Munich ce week-end. Lucas Hernandez, blessé lors du premier match de la Coupe du Monde (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), ne reprendra pas la compétition avec ses camarades cette saison.

Ils pourraient partir cet hiver

Quatre finalistes du dernier Mondial sont susceptibles de s'envoler pour de nouveaux horizons cet hiver. Benjamin Pavard (Bayern) et Mattéo Guendouzi (OM) sont les deux joueurs les plus cités pour un possible départ, intéressant le FC Barcelone et la Juventus pour un, Aston Villa pour l'autre.

Randal Kolo Muani (Francfort) et Marcus Thuram (Gladbach) ont marqué des points au Qatar et ont tapé dans l'oeil de certains grands clubs européens. Ils devraient toutefois rester dans leur club cet hiver, à moins d'une offre mirobolante.

Outre la gestion d'éventuelles blessures, Didier Deschamps va devoir se creuser la tête pour dresser sa liste pour le rassemblement de mars, notamment au poste de gardien de but. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale à quelques jours d'intervalle. Karim Benzema a lui aussi officialiser sa retraite internationale après une fin d'année 2022 tumultueuse avec l'équipe de France et son sélectionneur notamment.

Le cas Benzema

Karim Benzema, bien qu'il n'ait pas participé à ce Mondial en raison d'un forfait pour une blessure à l'entraînement avant le début de la compétition, faisait bien partie du groupe des 26 initialement annoncé. Son cas est particulier. Le numéro 9 du Real Madrid, qui avait repris avec la Maison Blanche avant même la fin de l'événement qatari, n'a pas tardé à faire trembler les filets, marquant cinq buts en quatre matchs. Mais il a surtout mis fin à son parcours avec les Bleus, après des semaines de rumeurs autour de tensions concernant son forfait.