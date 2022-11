France-Australie: les Bleus vont jouer dans un stade climatisé

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 face à l'Australie, l'équipe de France évoluera au stade Al-Janoub, qui sera climatisé pour atteindre la température de 24°C.

La climatisation est de retour dans les stades au Qatar. Déjà présente lors du match d'ouverture et pour Angleterre-Iran, la clim' sera de nouveau fonctionnelle au stade Al-Janoub, qui accueille le premier match des Bleus ce mardi face à l'Australie (22h, heure locale, 20h en France). L'enceinte sera climatisée pour atteindre la température de 24°C. Puis la climatisation sera coupée selon les organisateurs, sachant que les prévisions météo annoncent une température de 25°C à l'extérieur.

L'un des nombreux débats de la compétition

L'activation de la climatisation est censée être "ponctuelle", en ne fonctionnant que dans les zones "où les gens en ont besoin, en l'occurrence le terrain et les tribunes", confiait le Dr Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professeur d'ingénierie et concepteur du système, à RMC Sport. "Notre technique de circulation de l'air refroidit l'air, le filtre et le pousse vers les joueurs et le public. Chaque enceinte est rafraîchie jusqu'à une température confortable d'environ 20°C".

Or, de nombreux spectateurs se sont plaints de la fraîcheur dans les stades, comme lors de Qatar-Equateur, où beaucoup ont dû se couvrir avec leurs drapeaux. "On était tous morts de froid, a confié Angelica, supportrice équatorienne, au micro de RMC Sport. En Equateur, on a des régions où il fait froid mais ici, c’était pire que chez nous ou que chez vous en Europe. On avait les pieds gelés. On se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu’ils éteignent cette climatisation." Ce devrait être le cas avant le coup d'envoi ce mardi soir pour l'entrée en lice des champions du monde.