Angleterre-Iran: la climatisation encore mise en marche malgré une température clémente

Comme pour la rencontre entre le Qatar et l'Equateur, la climatisation fonctionne au Khalifa Stadium pour Angleterre-Iran, premier match programmé à 14h.

La climatisation est déjà de retour dans cette Coupe du monde. Après Qatar-Equateur dimanche, la climatisation tourne dans le Khalifa Stadium lors de la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran. Au coeur de l'enceinte, l’air est bien frais pour les spectateurs, tandis que la température extérieure est de 27 degrés et que l'enceinte n'a pas de toit.

>> Suivez Angleterre-Iran en direct

On pourrait alors assister aux mêmes scènes que lors du match d'ouverture, avec des spectateurs bien couverts. Après le début du Mondial, certains fans ont d'ailleurs été surpris. "On était tous morts de froid, a confié Angelica, supportrice équatorienne, au micro de RMC Sport. En Equateur, on a des régions où il fait froid mais ici, c’était pire que chez nous ou que chez vous en Europe. On avait les pieds gelés. On se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu’ils éteignent cette climatisation."

Une étude menée au cas par cas

L'activation de la climatisation est censée être "ponctuelle", en ne fonctionnant que dans les zones "où les gens en ont besoin, en l'occurrence le terrain et les tribunes", confiait le Dr Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professeur d'ingénierie et concepteur du système, à RMC Sport. "Notre technique de circulation de l'air refroidit l'air, le filtre et le pousse vers les joueurs et le public. Chaque enceinte est rafraîchie jusqu'à une température confortable d'environ 20°C".

"Une température de 24°C en soirée est totalement supportable pour jouer au football. On étudiera précisément, pour chaque rencontre, si cela mérite l'utilisation de la climatisation, surtout pour les matchs en journée, rappelle un membre du Comité suprême. Pour l'instant, aucune inquiétude, les températures sont parfaitement supportables pour tous."

Ces derniers jours, les prévisions (qui restent donc à affiner) affichaient 28°C en journée au maximum, 24°C en soirée, 22°C la nuit. Il est même prévu que l'air se rafraichisse légèrement au fur et à mesure que la compétition avance. Pour la FIFA, "la température extérieure devrait osciller entre 18 et 24°C".