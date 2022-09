France-Autriche: remise de Giroud, retourné de Tchouaméni... l’action magnifique qui n’a pas souri aux Bleus

A la 35e minute de France-Autriche jeudi en Ligue des nations, Aurélien Tchouaméni a bien failli inscrire un but sublimé d’un retourné dévié sur la barre par le gardien adverse. Le deuxième but en Bleu n’était pas loin pour le joueur du Real Madrid.

Tout le monde la voyait déjà dedans. Alors que l’on jouait au Stade de France la 35e minute de la rencontre de Ligue des nations entre la France et l’Autriche (2-0, match en cours), les Tricolores, devant grâce au duo Mbappé-Giroud, ont failli inscrire un but sublime du pied droit d’Aurélien Tchouaméni alors que le score était toujours de 0-0.

Un corner long a été frappé à gauche par Kylian Mbappé, et intelligemment remisé par Olivier Giroud. Le ballon aérien, mal renvoyé de la tête par un Autrichien, a été repris en première intention par le milieu de terrain français (12 sélections, 1 but) d’un retourné acrobatique superbe. Sa frappe puissante et cadrée a été sortie in extremis de sous sa barre par Patrick Pentz.

France-Autriche © Capture M6

Dans la continuité, Antoine Griezmann a été tout proche de réussir à ouvrir le score mais le gardien autrichien, recruté par le Stade de Reims cet été, s’est montré une nouvelle fois décisif d’une sortie prompte.

Opposée à l’Autriche, les Bleus n’ont pas le droit à la défaite. Déjà éliminée de la course au Final Four de la compétition, l’équipe de France doit impérativement s’imposer sous peine de relégation en Ligue B et de se compliquer la tâche avant le tirage au sort des qualifications de l’Euro 2024.