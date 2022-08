"J'aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre club", lance Tchouaméni après son 1er titre avec le Real

Tout juste sacré avec le Real Madrid en Supercoupe d'Europe ce mercredi, Aurélien Tchouaméni s'est enthousiasmé d'avoir gagné son premier trophée avec "le meilleur club du monde", rappelant qu'il aurait pu choisir une autre destination lors du mercato.

Un petit message au PSG? Le jeune milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni a remporté ce mercredi son tout premier trophée avec le Real Madrid avec la Supercoupe d'Europe, lui qui est arrivé dans la capitale espagnole lors du mercato estival. Au micro de Canal+, l'ancien Monégasque, remplaçant au coup d'envoi, concède ne pas avoir fait le choix le plus évident d'un point de vue temps de jeu, quelques mois avant la Coupe du monde.

"Quand le Real vient, c'est difficile de dire non"

"C'est beau, c'est le Real Madrid, le meilleur club du monde, commente-t-il à Canal+ sur la pelouse. Je suis très content de gagner mon premier trophée avec ce club. J'ai ressenti beaucoup de fierté, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail." Interrogé sur son choix de club, quittant l'AS Monaco cet été pour le Real Madrid, il ajoute: "C'est une nouvelle étape, à moi de travailler pour avoir le plus de minutes possibles. Le foot est fait de risques, j'aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre club mais quand le Real vient, c'est difficile de dire non."

Le milieu de terrain de 22 ans a longtemps été sur les tablettes du PSG avant de finalement opter pour le Real Madrid. Une information que le joueur lui-même avait confirmée en conférence de presse lors de sa présentation: "Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a parfaitement compris et il est content pour moi."

"Ici j'ai tout de suite vu que je ne m'étais pas trompé"

Aujourd'hui au Real Madrid, le joueur espère avoir du temps de jeu. Et ce, même s'il n'est entré en jeu qu'à la 85e minute. "A moi de travailler, je suis serein, conscient de mes qualités et j'espère jouer le plus de matchs possibles pour aller à la Coupe du monde, assure le Français. Jouer avec ce genre de joueurs, cela facilite les choses. J'ai la chance de jouer avec Karim (Benzema) en sélection, je vois déjà le niveau qu'il a. Ici j'ai tout de suite vu que je ne m'étais pas trompé."

Un accueil réussi donc avec cette victoire en Supercoupe d'Europe, lui qui a été guidé par Benzema et Camavinga lors de ses premiers pas en Espagne. "Benzema est le meilleur au monde, quand il a su que les négociations se passaient bien, il m'a écrit pour tout m'expliquer et savoir si j'avais besoin de quelque chose", expliquait-il lors de sa présentation. Ce mercredi à Helsinki, le capitaine madrilène est allé chercher Tchouaméni au milieu de l'effectif, pour soulever avec lui, le trophée.

En zone mixte, Carlo Ancelotti a aussi eu quelques mots pour le milieu de terrain français: "Casemiro a été le meilleur du match, Tchouaméni va beaucoup apprendre de lui."