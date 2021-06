France-Galles: Benzema livre ses premières impressions après son grand retour

Titularisé avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann après plus de cinq ans d'absence, Karim Benzema a effectué son grand retour en équipe de France à l'occasion de la victoire 3-0 obtenue ce mercredi face au Pays de Galles. L'attaquant du Real Madrid a confié sa "joie" après la rencontre sur TF1.

C'est avec le sourire que Karim Benzema s'est présenté au micro de TF1 après la victoire 3-0 de l'équipe de France contre le Pays de Galles, ce mercredi soir en match amical de préparation pour l'Euro. Titulaire pour son grand retour en sélection, après plus de cinq ans d'absence, l'attaquant du Real Madrid a ressenti "beaucoup de fierté et de joie" en ayant la possibilité de "monter" ses capacités sur la pelouse de l'Allianz Riviera.

"J'ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail et de physique. C'était une saison difficile, avec la répétition des matchs. Je me suis bien senti, je suis monté en puissance, et c'est de bonne augure pour la suite", a-t-il aussi déclaré, au micro de TF1.

"L'essentiel est de se créer les occasions"

Malgré de nombreuses occasions, Karim Benzema n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Il a notamment été contrarié par le cadre en seconde période, mais aussi par le gardien adverse qui lui a repoussé un penalty à la 27e minute. "Un match, c'est comme ça. L'essentiel est de se créer les occasions, de gagner et de faire mieux la prochaine fois", a toutefois souligné le joueur de 33 ans.

Sur le même sujet France-Galles: les débuts très prometteurs du trio Mbappé-Benzema-Griezmann

Quant à son entente avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur le terrain, le numéro 19 des Bleus a tiré des premiers enseignements positifs: "On a tenté. Contre des équipes comme ça avec cinq défenseurs et un bloc très bas, c'est difficile. On va peaufiner ça à l'entraînement, mais on a fait un très bon match, on a tenté et c'est le plus important".