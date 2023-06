France-Grèce: le discours ambitieux de Philippe Diallo pour l’Euro 2024, dans le vestiaire des Bleus

L'équipe de France a bouclé sa saison par un succès contre la Grèce (1-0) ce lundi lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Présent dans le vestiaire des Bleus après la victoire, le président de la FFF Philippe Diallo a affiché son ambition pour le tournoi continental en Allemagne.

Quatre matchs, quatre victoires, neuf buts marqués et aucun encaissé. En dominant la Grèce (1-0) ce lundi grâce à un penalty de Kylian Mbappé, l'équipe de France a poursuivi son sans-faute lors des qualifications pour l'Euro 2024. Après le succès des Bleus, Philippe Diallo s'est rendu dans leur vestiaire pour délivrer un petit discours auprès des coéqupiers d'Antoine Griezmann, Olivier Giroud et consort.

"La route de l’Allemagne s’ouvre, a lancé d'emblée le président de la Fédération française de football dans une séquence diffusée sur les réseaux sociaux des Bleus. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. On se retrouve en septembre. Parce que l’objectif, vous le connaissez tous, c’est toujours le même: c’est d’aller en Allemagne."

>> Revivez France-Grèce (1-0)

"Une ambition qui sera aussi très forte"

Après une saison 2022-2023 particulièrement riche et longue, avec notamment le parcours jusqu'en finale du Mondial 2022, les Bleus ont terminé l'exercice avec une dixième victoire en treize rencontre. Surtout, avec 100% de points pris dans les premiers matchs des éliminatoires pour le prochain Euro, l'équipe dirigée par Didier Deschamps n'est plus très éloignée de la qualification. De quoi déjà faire naître de beaux espoirs chez Philippe Diallo.

"Aller en Allemagne, et avec ce que vous avez montré sur ces matchs, avec une ambition qui sera aussi très forte là-bas, a enchaîné le successeur de Noël Le Graët à la tête de la FFF. Bonnes vacances à tous et reposez-vous bien. On se voit en septembre."

Lors de la prochaine fenêtre internationale, les Bleus recevront l'Irlande au stade de France (le 7 septembre) lors éliminatoires de l'Euro avant de défier le pays hôte du tournoi, l'Allemagne, lors d'un amical de prestige programmé le 12 septembre.